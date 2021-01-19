在「領導飯堂」當眾翻臉 書記摑政府秘書長 河南紀委調查

據網上流傳截圖，尚娟本月16日發布微博帖文，稱去年11月11日早晨，翟偉棟如往常一樣與市領導在食堂食早餐，張戰偉其後來到餐廳，在落座後突然質疑翟沒有資格在該處吃飯，讓服務員將其趕走；翟解釋後，張又質問：「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有什麽資格在這裏吃飯？」

被摑者妻發帖：夫感羞辱心臟病發

尚娟在舉報材料中稱，翟當時「惶恐無措」，但仍考慮書記是否「心情不好」，於是上前想繼續解釋，結果張突然舉手打了翟一巴掌。翟頓時「眼冒金星，雙耳齊鳴」，因感羞辱，心臟病發，當日無法堅持工作，遂請假休息。

11月13日，在家休養的翟再突發心絞痛，被緊急送至濟源市第二人民醫院，兩周後未好轉，轉入鄭州阜外華中心血管病醫院。12月20日出院後，翟邊做康復治療邊帶病上班。

據尚娟表示，在掌摑事件翌日，張戰偉到翟所在的濟源示範區管委會辦公室黨組調研時，強調下級對上級要有服從意識，稱「國民黨還知道尊敬長官」、「打牌還知道有大小王」、「我要有槍當時就斃了你」。當日翟偉棟請假在家，並未出席。

尚娟稱，她11月15日曾到住處轄區的派出所報案，但當地公安稱事關重大，要請示領導，至今沒有回應。她說，「書記掌摑政府秘書長」一事在當地已成「奇聞與笑談」，她和丈夫飽受壓力。尚娟在舉報信最後說，作為一名中共黨員，根據《中共黨員權利保障條例》，她覺得有義務向違紀違法現象「說不」，因此公開舉報，希望還其丈夫公道，「不能讓老實人受欺負」。

妻實名舉報張戰偉 夫：已着刪帖

《新京報》引述濟源市委主要負責人回應稱，網上帖文與實際情况稍有不符。該負責人說，事發的食堂平時多為非濟源籍領導用餐地，當日翟被張質問後，翟出現過激言語和行為引發爭執。上游新聞援引一名目擊掌摑事件的濟源市委領導稱，針對張「你怎麼也在這裏吃飯」的疑問，翟駁道「我怎麼不能在這裏吃飯？」

公開資料顯示，49歲的翟偉棟是土生土長的濟源幹部，工作後一直在濟源政壇從政，2016年11月起任濟源市政府秘書長。多日未發聲的翟偉棟昨對上游新聞回應證實，相關網帖是其妻子發的，他對此毫不知情，「都叫她全部刪除了，刪除幹淨」。他又稱，上級部門目前已介入調查，他不方便多說。昨日，本報多次電話聯繫尚娟未果。

書記正出席河南省人大會議

張戰偉今年57歲，河南伊川人，1992年至2015年在河南省紀委工作，從主任幹事、監察員起逐步升任至紀委常委等職，2016年8月起調任濟源市委書記。《濟源日報》昨天報道顯示，張戰偉正於鄭州出席河南省十三屆人大四次會議。

前述上游新聞報道稱，河南省紀委工作人員昨表示，接到濟源市委書記掌摑市政府秘書長一事的反映，已轉給相關部門處理。

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