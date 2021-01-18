內地學者：中美關係質變 難避修昔底德陷阱

孫立堅表示，回顧歷史，以日本、歐盟與美國的貿易摩擦為例，世界第二大國不論意識形態是否同美國接近，都會面臨「修昔底德陷阱」（即現存大國與崛起的新興大國的必然競爭）的挑戰，最終日本、歐盟都以失敗告終，長期退出第二大經濟體位置，如今中國來到這一位置，不可能韜光養晦。他又認為，中美摩擦仍會加劇，若中國沒有及時從技術和訂單「兩頭在外模式」轉型，有可能重蹈日本泡沫經濟破滅覆轍。但他指出，日本當年儘管擁有自主技術，但對海外市場的依賴仍是其缺點，而當今中國有與日本完全不同的制度及內循環市場。

「兩頭在外」需改 免步日本泡沫經濟後塵

他強調，合作共贏的全球化合作模式已在美國重新調整戰略中打破，加上疫情，全球化模式更舉步維艱。「疫情之後去全球化的力量不是由我們來決定，歐美國家今天去全球化的力量一點沒有衰減，反而有增強態勢，這已從他們對華政策中體現出來。」孫立堅說，中國要用好「市場」和「政府」兩張牌，盡早補技術短板，把握機遇完成經濟增長模式轉變。