「舉國」晶片製造熱 爛尾者眾

10個月增6萬公司 當局警告勿盲目

《中國經濟周刊》去年10月報道，去年1月至10月27日，內地新增晶片相關企業逾5.8萬家，增速達33%以上，為歷年最高；其中第三季度新增近1.9萬家，相當於每天新增逾200家。以地域分佈劃分，廣東增加近1.7萬家，佔比28.02%居首，福建和江蘇分別居第二第三。

綜合內地媒體報道，成立於2017年的武漢弘芯半導體製造公司，號稱擁有14納米及7納米先進生產技術，計劃投資達1280億元（人民幣，下同），但去年7月資金鏈斷裂，致項目停滯；成都高新區中美合資的格芯集成電路製造公司，曾稱要建立全國規模最大的12吋晶圓廠，目前已經停業；陝西西咸新區的坤同柔性半導體服務製造基地項目，成立一年多後，去年初被揭拖欠薪金。半導體明星公司南京德科瑪，去年6月亦因資金不足申請破產。即使是內地半導體巨企紫光集團，上月亦出現巨額債務違約。

工信部副部長王志軍去年11月在一個公開活動上提醒，目前晶片製造等行業亦已出現盲目投資和爛尾項目，前一階段集成電路製造方面的投資也被揭造成巨大損失，「需要規劃和加強監督」。