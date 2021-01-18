十三五透視：十三五目標局部達成 遭制裁發展受阻 中國製造「卡脖子」 轉型創新求脫困

中國2016年推出「十三五」規劃，以單獨一章明確提出「實施製造強國戰略」。5年間，雖然去產能見進展，工業增速維持高於全球水平，惟經歷中美貿易戰、新冠疫情，製造業「卡脖子（受限）」情况嚴重，背後反映出轉型創新面臨的困境。有內地經濟學者認為，中國製造業優勢仍存，但未來應轉向服務內循環，即首先充分發掘、滿足國內市場需求，提高社會財富水平，製造業才有可能實現高質發展。【系列五之一】

明報中國組

「十三五」規劃提出「深入實施中國製造2025」的目標，重點「提高製造業創新能力和基礎能力，推進信息技術與製造技術深度融合，促進製造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，培育製造業競爭新優勢」，具體內容包括全面提升工業基礎能力，「重點突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件、先進基礎工藝、產業技術基礎等『四基』瓶頸」；加快發展新型製造業以及推動傳統產業升級等。

不過，這一目標在2018年美國啟動對華貿易戰後遭嚴重衝擊，中國製造的海外訂單一度低迷。雖然工信部副部長王志軍去年10月曾表示，「『十三五』確定的主要目標任務即將如期完成，製造強國和網絡強國建設邁出堅實步伐」，但「中國製造2025」等相關宣傳已悄然在官方話語消失。華為、中興等代表中國製造和科技前列的企業先後被列入美國「黑名單」制裁，晶片等關鍵原材料被「斷供」，致生產及技術發展「卡脖子」。

工程院：26產業 23%自主可控

其實環顧全球，中國製造業與其他先進國家仍有很大差距。中國工程院上月底發布《2020中國製造強國發展指數報告》稱，2019年中國的製造業發展指數仍居美、德、日之後，在十三五的5年間排位未變，續居第四，「高質量轉型發展之路任重道遠」。

此外，中國高技術產品的競爭優勢指數也遠低於發達國家，2018年中國集成電路進口佔國內市場需求約70%、傳感器晶片佔比達90%，「高端機牀裝備、高端工業軟件基本被國外壟斷」。中國工程院院士單忠德解讀報告時稱，中國製造業雖在規模上優勢明顯，但質量效益仍是「最大短板」。中國工程院2019年統計，26類製造業中，中國自主可控的產業僅佔23%，10類產業對外依賴度高，同時15類產業與世界「差距大」（見表1）。

科研投入大增 基礎研究經費仍遜美

為彌補短處，中國近年不斷增加有關開支。據國家統計局數據，中國2019年共投入研究與試驗發展（R&D）經費約22,143.6億元（人民幣，下同），按年增2465.7億元（12.5%）；其中基礎研究經費達1335.6億元，按年增長22.5%，不過對總經費佔比6%，仍與美國的同類經費投入相距甚遠（見表2）。上月舉行的中央經濟工作會議就首次提出「要抓緊制訂實施基礎研究十年行動方案，支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心」。

不過，長期研究中國宏觀經濟和金融改革的孫立堅接受本報訪問時表示，中國有全球最完整的產業鏈，目前海外還沒有可取代「中國製造」的產業群，只是出現碎片化的供應鏈轉移現象：「中國到現在為止製造業優勢沒有完（用盡），這也是製造業在疫情時期也在創造巨大出口訂單的原因。製造業的上下游主要還是在中國。」惟他亦提醒，隨着印度、越南等更具成本優勢的發展中國家，逐漸在全球供應鏈調整中分一杯羹，中國製造業需未雨綢繆，向「內循環」轉變。

學者：技術訂單「兩頭在外」 以內循環解決

所謂面向內循環，即是中國改變中國人才、產業長期以來服務海外消費者、國內沿海城市高收入消費者為主的狀態，轉而注重內地潛力巨大的三四線城市市場。

對於「十四五」時期發展重點方向，孫立堅強調，中國急需解決技術和訂單「兩頭在外」的問題，最重要是將經濟增長方式向高質量發展轉型——首階段是做好雙循環，以內循環為主導激發國內市場的消費力；外循環方面，儘管歐美「斷供」技術和訂單，中國製造仍可走向「一帶一路」國家，向成員國複製數碼經濟的成功經驗，比如電子商務、5G通訊等，意味着製造業最終要走向「生產性服務業」；第二階段則是高端技術的創新研發，提高核心競爭力。