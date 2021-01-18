山東金礦事故一周 井下傳9聲敲擊

昨打通地面至被困工人位置鑽孔

新華社報道，在棲霞笏山金礦爆炸事故救援現場，山東煙台市應急局局長孫樹福表示，經過全體救援人員的努力，昨日3號鑽孔貫通。通過敲擊鑽桿，聽到井下敲擊聲回應，有9下聲音，初步認為有生命迹象。確認井下敲擊回聲後，救援現場響起掌聲和歡呼聲。此時，距離笏山金礦爆炸已過去167小時。救援人員已往井下投放食品及水等物品。目前，救援人員每組4人，每班6小時清除堵塞通道的物品。

遲報30小時 市委書記市長免職

1月10日下午2時，位於山東煙台棲霞市西城鎮正在建設的五彩龍金礦發生爆炸事故，井下22名工人被困。事故發生後，山東官方組織30多人組成的專家團隊，先後調度十數個救援隊伍展開救援工作。救援人員一方面清理井中的障礙物，另一方面在地面打鑽，開闢通道。

由於爆炸事故遲報30小時，山東省委上周五（15日）決定，將棲霞市委書記和市長免職，並將根據調查結果依法依規追究其相關責任。山東省委同時決定，煙台市政府副市長李波兼任棲霞市委書記職務。