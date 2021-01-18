大頭娃娃嬰兒霜含激素 受害家長維權 將告企業

新華社報道，官方通報表示，事件處置工作組由漳州市衛健、市場監管、公安、龍文區政府等組成。日前，事件處置工作組赴江蘇、浙江兩省四市調查涉事產品流向地的銷售和下架情况。

召回兩抑菌霜 含較強類固醇

經檢測，已確認召回的涉事產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯（Clobetasol Propionate）。目前，公安機關已傳召涉事主要涉案人員。漳州市將對涉事企業及產品做進一步調查。

根據資料，「氯倍他索丙酸酯」又稱丙酸氯倍他索，屬於抗炎皮質類固醇中藥性較強的，不建議長期使用。

澎湃新聞報道，此前反映女兒使用前述益芙靈抑菌霜後出現多毛、臉部腫大等症狀的家長安先生表示，接下來他們將會起訴涉事企業。

內地該宗「大頭娃娃」事件本月7日在網上曝光，江蘇連雲港市的安先生表示，不滿一歲的女兒使用了在當地母嬰店購買的「益芙靈多效特護抑菌霜」後變「大頭娃娃」。1月8日，福建漳州市衛健委通報責令涉事企業召回涉事產品。本月11日，醫生經檢查發現，該女嬰肥胖、多毛等症狀是因接觸外在的激素導致。該女嬰被診斷為「類似皮質醇增多」症狀。