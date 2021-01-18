寒假將至 返鄉高峰掀低風險城市憂慮 河北小區嚴封 鐵網焊死出入口

【明報專訊】內地多省持續爆疫，各地疫情防控壓力驟增。重災區河北多城仍在封禁，諸多低風險城市則擔憂大學寒假及農曆新年期間大批返鄉者給疫情防控帶來壓力，由此從交通、道路等方面強加管控。解散「拼車」社群、封禁社區和村落，嚴格執行進出人員測溫、登記制度。在連續四天本地疫情破百宗後，上周六（16日）內地新增本地確診病例回落到96宗，但河北與吉林同日又新增20宗和63宗無症狀感染者。吉林當局通報該省1傳102傳播的超級傳播者個案。
河北省邯鄲市大名縣網信辦日前在官方微信公眾號上發布消息，稱本月16日，王姓網民在微信朋友圈和微信群替他人發布「拼車」（合租車輛）信息，梁姓群主未及時制止和履行管理責任。網信辦認為這些拼車信息增加了人員流動的不確定，存在較大疫情傳播風險，遂對二人約談。
網信辦約談「拼車」群主
河北承德一名順風車司機對本報稱，目前其所在的所有順風車拼車社群已全部解散。該司機稱此影響並不僅僅局限一兩地的拼車社群，而是覆蓋全省。河北廊坊司機孫先生向本報稱，昨日也收到消息，要求停止廊坊到北京的拼車業務。
居民支持封通道：雖不便 但可克服
隨着臨近農曆新年及大學寒假來臨。內地各省均面臨在外人員返鄉高峰。一名負責疫情防控的消息人士對本報稱，內地各省市雖提前發布返鄉防疫須知，但當局仍擔心有人會鑽漏洞躲避防疫監管。對此，河北諸多低風險城市提前準備，除將社區封禁外，對進出口多且地形複雜的村落、老舊小區，亦實行嚴格封鎖。例如在河北承德，有小區和村落，則乾脆將諸多出入口用鐵網焊死，只留一個出入口供居民進出。而街道或者居委會則在該口設有防疫卡點，對進入的人測溫和登記。
有防疫人員向本報表示，用鐵網封掉社區的多餘通道是因防控人力不足，待疫情平穩後，會視情况解除封禁。另有現場居民對此表示支持，認為經去年一年抗疫，民眾早已認識到新冠肺炎對家庭和社區的影響，稱雖然封鎖會帶來一些不便，但都是暫時且可以克服的問題。
傳播鏈延長 超級傳播者擴至1傳102
國家衛健委昨發布最新疫情數據顯示，上周六（16日），內地共報告新增確診病例109宗，其中境外輸入病例13宗，本地感染96宗。其中河北72宗，黑龍江12宗。河北與吉林衛健委也先後公布數據顯示，兩省增無症狀感染者20宗和63宗例。
此前，一名黑龍江籍無症狀感染者在從事營銷講座時致83人染疫。昨日下午，吉林省疫情防控新聞發布會證實，該傳播鏈被再度延長。這名1月13日吉林省通報的無症狀感染者，在吉林省已直接或間接傳染102人，傳染者也於16日轉為確診病例。
明報記者
（抗疫新階段 河北直擊）
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