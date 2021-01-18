寒假將至 返鄉高峰掀低風險城市憂慮 河北小區嚴封 鐵網焊死出入口

河北省邯鄲市大名縣網信辦日前在官方微信公眾號上發布消息，稱本月16日，王姓網民在微信朋友圈和微信群替他人發布「拼車」（合租車輛）信息，梁姓群主未及時制止和履行管理責任。網信辦認為這些拼車信息增加了人員流動的不確定，存在較大疫情傳播風險，遂對二人約談。

網信辦約談「拼車」群主

河北承德一名順風車司機對本報稱，目前其所在的所有順風車拼車社群已全部解散。該司機稱此影響並不僅僅局限一兩地的拼車社群，而是覆蓋全省。河北廊坊司機孫先生向本報稱，昨日也收到消息，要求停止廊坊到北京的拼車業務。

居民支持封通道：雖不便 但可克服

隨着臨近農曆新年及大學寒假來臨。內地各省均面臨在外人員返鄉高峰。一名負責疫情防控的消息人士對本報稱，內地各省市雖提前發布返鄉防疫須知，但當局仍擔心有人會鑽漏洞躲避防疫監管。對此，河北諸多低風險城市提前準備，除將社區封禁外，對進出口多且地形複雜的村落、老舊小區，亦實行嚴格封鎖。例如在河北承德，有小區和村落，則乾脆將諸多出入口用鐵網焊死，只留一個出入口供居民進出。而街道或者居委會則在該口設有防疫卡點，對進入的人測溫和登記。

有防疫人員向本報表示，用鐵網封掉社區的多餘通道是因防控人力不足，待疫情平穩後，會視情况解除封禁。另有現場居民對此表示支持，認為經去年一年抗疫，民眾早已認識到新冠肺炎對家庭和社區的影響，稱雖然封鎖會帶來一些不便，但都是暫時且可以克服的問題。

傳播鏈延長 超級傳播者擴至1傳102

國家衛健委昨發布最新疫情數據顯示，上周六（16日），內地共報告新增確診病例109宗，其中境外輸入病例13宗，本地感染96宗。其中河北72宗，黑龍江12宗。河北與吉林衛健委也先後公布數據顯示，兩省增無症狀感染者20宗和63宗例。

此前，一名黑龍江籍無症狀感染者在從事營銷講座時致83人染疫。昨日下午，吉林省疫情防控新聞發布會證實，該傳播鏈被再度延長。這名1月13日吉林省通報的無症狀感染者，在吉林省已直接或間接傳染102人，傳染者也於16日轉為確診病例。

明報記者

（抗疫新階段 河北直擊）

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