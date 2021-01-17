孟晚舟受審 妹高調闖娛圈被批「長了不會紅的臉」 華為小公主姚安娜：只做好自己

1月14日這天，是姚安娜23歲生日，她在微博宣布正式踏入娛樂圈。她的經理人公司「天浩盛世娛樂」也為她拍攝了一部紀錄片《破格公主》造勢。在官方海報中，姚安娜身穿黑色寬肩上衣、開衩皮裙和長筒高跟鞋，腳下踩着變形的皇冠，盛氣凌人。主題即是「破格公主」，聲稱是「打破重塑，不拘成格」。

在紀錄片，姚安娜說會羨慕別人家的孩子，擁有更多和父母相處的時間；又稱網友都喜歡她姐姐孟晚舟，卻不喜歡她，但轉念一想，「每個人都會得到肯定，也會面臨質疑……我能做的只是做好我自己，我會把質疑的聲音當作一個前進的動力！」

參與巴黎成人禮舞會為人所識

姚安娜是任正非54歲時和第二任妻子姚凌所生，原名姚思為。綜合紅星新聞、環球人物及新浪娛樂消息，姚安娜5歲開始學鋼琴、書畫，9歲學芭蕾舞，讀完高中後入讀哈佛電腦工程和統計數據專業，去年畢業。她被公眾所認識，是20歲用Annabel Yao的名字參加每年只邀請20人的巴黎成人禮舞會（Le Bal），並與比利時王子共舞。該舞會被《福布斯》評為世界十大頂級奢華晚會之一，當時任正非和已離婚的姚凌還專門飛巴黎陪女兒接受法媒訪問，拍下一張全家福。

去年8月，姚安娜在一場豪門聚會上，和已故賭王何鴻燊小女兒何超欣、南京首富袁亞飛千金袁千惠一起著女團裝表演熱舞，被認為是鋪路出道。去年12月21日，她開通微博，留下「冬至快樂，北京好冷呀」9字，並附上自拍照，成為「入圈信號」。

任正非支持 有網民不買帳

對於姚安娜加入娛樂圈，任正非此前受訪稱，姚安娜很愛文藝，「我的態度還是支持，願意讓女兒去嘗試」。紅星新聞稱，姚安娜出道前，任正非曾親自為此事前往經理人公司詳細了解具體規劃。不過，很多網民對姚安娜不買帳，除她的富二代身分及顏值、藝術水準外，還質疑其國籍及在孟晚舟受審之際卻高調出道。對此姚安娜稱，「我是中國護照，中國戶口，中國身分證」，只是在美國念了3年半書。她又表示，希望幾年後，能接受「我是一個藝人，以及我帶來的作品，而不是我身上其他的那些標籤」。

出道未夠數天，姚安娜已登上內地時尚雜誌封面，為某品牌汽車、咖啡宣傳，昨又傳出即將發布單曲。內地新聞生活類網刊壹讀稱，姚的新聞連日登上熱搜榜，閱讀量高達8.3億。

明報記者

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