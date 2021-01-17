駐京周記：春節經濟將再受創

朋友的憂慮 打工族的普遍考量

筆者昨與深圳一名剛剛接種新冠疫苗的東北籍友人聯絡，問他會否回鄉過年。本以為他會毫不猶豫選擇回鄉，不料他卻連連說不。見筆者不解，他解釋，現時內地接種疫苗未將18歲以下孩子和59歲以上老人納入接種人群，而新冠病毒還有於物體表面傳播風險，此時出行風險很大；另外，各地防疫政策變動和調整頻繁，難以保證回鄉或返程時不被隔離。

朋友的憂慮，應該也是外出打工族普遍考量的。報道顯示，2019年內地春運客量為29.8億人次；受疫情影響，去年官方預計約為16.4億人次，低於2003年SARS時18億人次的春運數據。由於武漢去年封城時間為臘月二十九（1月23日），對春運前半段影響微乎其微，故相信今年春運所受影響或更嚴重。

筆者查閱深圳到北京、北京到新疆等多條在過往春運中「炙手可熱」的列車客票出售情况，出人意料的是，除少量車次的軟臥顯示餘票不多外，從臘月二十四（2月5日）到大年初一（2月12日），一周內的客票均顯示有大量餘票。而這種情况在2019年以前絕無可能出現。

春運人數降低，自然影響春節經濟。在一線城市或發達地區工作的人若不能返鄉，很難刺激當地實體經濟增長。加之疫情防控等要求，餐飲、零售等行業或在2021年開年再歷寒冬。所幸內地多家快遞公司已發出聲明，稱春節期間不打烊。北京及河北石家莊等地還對快遞人員接種疫苗和3天檢測一次核酸。快遞人員的安全，或許能給那些不能回家的人一種心靈安慰，在春節期間提供一個聯絡遠方家人的渠道。

明報記者 鄭海龍