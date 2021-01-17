美卿：武漢病毒所人員2019年秋已現病徵

質疑石正麗「零感染」說法 籲世衛徹查

蓬佩奧說，為協助世衛專家組的工作，美國政府分享3條新資訊，敦促WHO就此向中國政府施壓。首先是武漢病毒所在首宗確診個案前出現的疾病，令其研究員石正麗聲稱該所「零感染」的可信度引發疑問。

其次，聲明指出，武漢病毒所2016年已開始研究蝙蝠冠狀病毒株RaTG13，其與新冠病毒相似度達96.2%。自疫情爆發以來，研究所的相關工作一直欠缺透明度，包括可能進行的增強病毒傳播力和致命性研究。

此外，蓬佩奧稱，武漢病毒所雖然自稱民間機構，但與解放軍有秘密合作，自2017年開始已代表中國軍方參與實驗室動物實驗等機密研究。

批中國疫初拒外界幫助瞞重要信息

蓬佩奧強調，疫情大流行原可避免，任何一個負責任的國家都會在疫情剛爆發數天內邀請全球衛生調查人員前往事發地，但中國拒絕任何幫助，並懲罰試圖向世界發出警報的醫生、科學家、記者，至今隱瞞相關的重要信息。他表示，美方重申世衛專家組不受限制接觸病毒樣本、實驗室報告和人員、目擊者、吹哨人的重要性，這將確保世衛最終報告的可信度。