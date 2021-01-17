河北疫情波及9省市 專家料春節前受控 石家莊延封城令 南宮嚴禁工人返家

央視新聞報道，河北省昨日下午召開第六場疫情防控發布會，相關負責人介紹，昨日零時至10時，河北新增32宗確診和9宗無症狀感染，均在石家莊市。第二輪全員核酸檢測中，石家莊檢出247宗陽性，較第一輪354宗為低。石家莊、邢台南宮市將繼續封閉管理至本月19日，廊坊市固安縣繼續實施封閉管理至本月25日。

南宮禁人員流動 違者拘留追究刑責

邢台南宮市政府微信公眾號「南宮發布」昨日通報，為應對嚴峻複雜的疫情形勢，早日取得抗疫勝利，經疫情防控聯合指揮部封控管理組研究決定，自昨日晚開始「實行最嚴厲的封控措施」，規定「全市所有社區、小區、家屬院及居村人員一律不許流動，所有居民居家隔離，活動範圍僅限自己家中，嚴禁出戶；各單位所有有工作任務的人員一律在單位吃住，嚴禁返家」。違反以上規定且不聽勸阻的，採取行政拘留措施，情節嚴重的，將追究刑事責任。

《河北日報》昨報道，本月2日至16日10時，河北全省累計報告688宗本土確診，其中石家莊646宗，邢台41宗，廊坊1宗。《中國慈善家》根據媒體公開報道的信息梳理，截至14日，石家莊疫情至少已波及9個省市，在新疆、陜西、湖北、山西、北京、貴州、浙江、山東、江蘇的確診個案中，都有與河北相關聯的軌迹。

在河北省發布會上，相關負責人又稱，經過中國疾控中心與河北疾控共同對來自石家莊、邢台市多例病例樣本進行基因測序比對，排除與內地既往本土疫情的相關性，提示引發本次疫情的病毒由境外輸入。現在多條線索都在排查過程中，目前還沒有得到最終的結論。

初步研判由境外輸入

國家衛健委網站昨日消息，國家衛健委主任馬曉偉稱，去年12月以來，北京、四川、遼寧、河北、黑龍江等地相繼發生聚集疫情，均為境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發，隔離場所管理不規範、接觸進口冷鏈物品工人防護不到位等是重要原因。他指出，河北石家莊、黑龍江綏化等地疫情均發生在農村或城鄉結合部，人員聚集流動、婚宴、集會等活動加劇疫情傳播，並在較短時間快速增長和向外擴散。

《中國慈善家》雜誌引述復旦大學公共衛生學院前院長姜慶武預測，這波疫情在春節前能得到有效控制。「不管是石家莊，還是黑龍江綏化市望奎縣，都是點上的爆發。由於在交通等方面及時採取措施，並沒有讓它再次流行，相信經過一、兩代感染後就能壓下來」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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