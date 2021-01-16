春運一碼通行 專家籲中高風險地學生留校

國鐵：車票預售較往年跌6成

新華社報道，連維良表示，相關部門已經做了大量工作，春運期間全國健康碼統一標準、「一碼通行」，技術上完全具備條件。確有原因不能互認的，需要先向國務院聯防聯控機制和春運疫情防控專班報告。此外，不能「過度防控」，要方便民眾出行。國鐵集團透露，鐵路春運節前車票的預售較往年同期下降近6成，預計春運客流下調至2.96億人次。

內地高校近日亦陸續放假，部分地區學生因疫情滯留無法回鄉，如滯留在河北石家莊的大學生就有2127人。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友等7名專家周一（11日）受教育部邀請建議，高校要堅持「錯峰」原則，應當允許學校和家鄉所在地均為低風險的師生盡早離校返鄉，中高風險地區的學校師生盡量不要離校。

專家表示，高校要妥善安排留校師生寒假生活，做好後勤及關愛工作。師生假期結束返校要進行核酸檢測，14天後再開展校內活動。目前石家莊滯留學生居住在培訓機構、酒店及親戚、同學家中。河北省要求高校實行「一對一」包聯，第一時間與學生取得聯繫。

（抗疫新階段）