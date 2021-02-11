河北確診破600 蔓延至少3省 專家：農村爆發 多賴全民檢測發現

國家衛健委網站昨日通報，內地周四（14日）新增本土病例135宗，分別是河北90宗、黑龍江43宗、廣西和陜西各1宗。其中河北病例均發生在石家莊市，石家莊市政府昨稱，至昨日中午，當地再新增48宗確診、10宗無症狀感染；全市共設置隔離點434個，隔離逾2.7萬人。央視新聞消息，昨晚河北省邢台市召開疫情發布會，稱截至當晚6時，南宮市新增12例確診病例，現有確診病例41宗；新增無症狀感染者1宗，現有無症狀感染8宗。

稱全民驗核酸成本低於反覆封城

《河北日報》報道，石家莊藁城區昨日開啟新一輪居民核酸檢測，此前該區已連續進行了3次全員檢測。自1月2日發現首宗病例以來，河北累計逾600宗確診，超過去年6月北京新發地爆疫時335宗確診的規模。黑龍江1月10日報告首宗病例至今，亦已累計確診103宗。《三聯生活周刊》引述華中科技大學公共衛生學院副院長徐順清指出，這一波疫情與在武漢取得的經驗不同，這次北方的疫情大多發生在農村地區，而且主要是城郊村。

河北省副省長徐建培表示，目前確診和無症狀病例絕大多數是通過全員檢測發現。《中國新聞周刊》引述復旦大學附屬公共衛生臨牀中心黨委書記盧洪洲稱，通過流行病學調查和全員核酸檢測，很快找出感染者，可快速撲滅疫情，比其他國家「反覆封城的經濟損失要小得多」。

內地學者：異地隔離屬新突破

解放軍總醫院呼吸與危重症醫學部教授劉又寧分析，最近多地疫情同時爆發，但不會再出現武漢那麼的大規模。劉又寧又認為，異地隔離是一項新突破，因不排除疫區環境中仍有病毒存在。搬遷至異地有利於徹底消毒、清除病毒，這對於疫情尤其是疫情早期的防控至關重要。他說，在已經發現病例但是沒有就地集中隔離條件的農村地區，異地隔離或將成為中國農村疫情防控的新選項。

明報記者

（抗疫新階段）