北京聞風：央媒罕發長文 慎防美挖反恐「陷阱」 ／文：鍾鳴九

央媒就反恐問題連續發聲實屬罕見。3篇文章擺出大量事實，指出東伊運犯下纍纍罪行，美國卻罔顧事實，企圖「以恐亂華」，將反恐工具化、政治化，左右搖擺以牟取自身利益，並對全球反恐造成負面影響。

反恐問題專家、中國現代國際關係研究院研究員李偉認為，央媒發聲意在向國際社會表明東伊運的恐怖性質從未改變，並揭露美國仍在反恐問題上持雙重標準。美國洗白東伊運，取消相應制裁，擴大了其在國際上的活動空間，並向其他恐怖組織釋放錯誤信號，不利於國際反恐合作。

稱與蓋達組織關係密切

文中提到，東伊運與臭名昭著的蓋達組織有密切聯繫。東伊運創始頭目艾山·買合蘇木曾多次與蓋達組織前頭目拉登會面，商討勾連事宜，東伊運現任頭目阿卜杜勒·哈克是蓋達組織最高決策機構舒拉委員會成員，曾代表蓋達組織調解巴基斯坦塔利班內部各派的矛盾。蓋達組織現任頭目艾曼·札瓦希里還多次鼓吹東伊運對所謂國際「聖戰」貢獻。

事實上，聯合國安理會早在2002年就正式將東伊運列入國際恐怖組織名單，對其實施資產凍結、旅行限制、武器禁運等制裁。此外，俄羅斯、英國、歐盟等國家和組織也紛紛將東伊運認定為恐怖組織。儘管如此，美國一意孤行，聲稱東伊運「已不存在」，將其從恐怖組織除名。

中國反恐問題一向與涉疆問題緊密相連。央媒文章再次強調，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。中國政府堅持打擊與預防並重，反恐成就顯著，已連續4年未發生暴恐案（事）件。新疆社會穩定繁榮，資料顯示，維吾爾族人口是40年前的2.1倍。

李偉談到，這些成就也是在美國不斷污衊和攻擊中國反恐措施的情况下所取得的。美國將東伊運從恐怖組織名單上移除，並不會改變中國的反恐決心和行動。

一月兩對外舉行涉疆發布會

專家：免成中美博弈焦點

值得注意的是，1月11日，新疆維吾爾自治區涉疆問題新聞發布會在北京舉行，這是一個月內舉辦的第二次中外媒體涉疆問題發布會。有專家認為，近期頻繁的動作顯示北京在相關領域提前佈局，避免涉疆人權與反恐問題成為拜登上台後的中美博弈焦點。

李偉認為，拜登上任後中美能否達成反恐合作仍有待觀察，關鍵看美國能否放下雙重標準，以國際社會的共同利益作為出發點。

文：鍾鳴九