涉申撥款瞞與華合作 MIT華裔教授控欺詐

檢方稱任華「海外專家」

56歲的陳剛生於中國，畢業於華中科技大學，已入籍美國，是麻省理工帕帕拉多微納米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。他周四上午在麻省劍橋市家中被捕並在當日出庭。

《華盛頓郵報》引述檢方稱，陳剛至少在2012年已與中國政府合作。他應中國駐紐約總領館邀請，擔任中國的「海外專家」，並參與招募有助中國科學和技術創新活動的學者的中國項目，並在政府和其他中國實體中擔任角色。

檢方稱，自2013年以來，陳剛從美國獲得1,900萬美元的聯邦撥款；同時還獲得2,900萬美元的外國資金，包括中國政府資助的一所大學提供的1,900萬美元，並在中國有一個銀行帳戶。檢方指陳剛隱瞞了其中與中方的一些關係。美國司法部網站信息顯示，電匯欺詐最高可判處20年監禁及罰款25萬美元，虛假陳述最高判監5年及罰款25萬美元，未提交外國銀行帳戶報告最高判監5年及罰款25萬美元。

外交部斥政治操弄 抹黑人才計劃

陳剛的代理律師表示，會就指控作有力辯護。麻省理工學院周四表示，對陳剛被捕「深感痛心」。

中國外交部發言人趙立堅昨回應，美方一些部門在辦理有關案件時，應該專業公平地行事，停止政治操弄，停止抹黑中方有關人才計劃，停止干擾破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。