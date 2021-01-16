政法委秘書長：「東升西降」是趨勢 國際格局對華有利

【明報專訊】內地省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班，周四（14日）下午在中央黨校（國家行政學院）結業。中央政法委秘書長陳一新（圖）昨在傳達研討班學習內容時稱，「『東升西降』是趨勢，國際格局發展態勢對我有利」。
微信公眾號「中央政法委長安劍」消息，陳一新表示，中共總書記習近平在開班式上發表講話，核心就是回答「我們處在什麼發展階段、實現什麼樣的發展、怎樣發展的重大問題」，中央政法委提出要分專題深入系統學習領會。
稱民族進入「強起來」時代
根據習的講話和研討班的學習，陳一新稱中華民族已進入「強起來」的偉大時代，面對當今世界百年未有大變局，時與勢「在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。他表示，從國際形勢看，百年變局和百年疫情疊加，世界進入動盪變革期。「中國崛起是一大變量，既是自變量也是因變量，『東升西降』是趨勢，國際格局發展態勢對我有利」。美國遏制打壓是一大威脅，既是遭遇戰也是持久戰。疫情是一大考驗，既是風險挑戰也可危中轉機，全球疫情蔓延將對全球各方面造成重大影響。
籲警惕防範「灰犀牛」「黑天鵝」
陳一新稱，去年中國成為全球唯一經濟增長的主要經濟體，GDP將突破100萬億元人民幣。他表示，如今進入新發展階段，主題就是推動高質量發展，底線要求就是安全發展，特別要時刻警惕防範「灰犀牛」（大概率且影響巨大的潛在危機）和「黑天鵝」（小概率而影響巨大的事件），還要「築起防範境外敵對勢力滲透顛覆破壞的銅牆鐵壁，剷除境內影響政治安全的土壤」。他又提出全國政法隊伍要展開教育整頓，自我革命，突出築牢政治忠誠、清除害群之馬等任務，全面推進從嚴管黨治警。
人民網報道，研討班14日下午結業，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席並作總結講話。研討班期間，全體學員對準確把握新發展階段、加強黨對社會主義現代化建設的全面領導等有更深刻認識。