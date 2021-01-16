政法委秘書長：「東升西降」是趨勢 國際格局對華有利

微信公眾號「中央政法委長安劍」消息，陳一新表示，中共總書記習近平在開班式上發表講話，核心就是回答「我們處在什麼發展階段、實現什麼樣的發展、怎樣發展的重大問題」，中央政法委提出要分專題深入系統學習領會。

稱民族進入「強起來」時代

根據習的講話和研討班的學習，陳一新稱中華民族已進入「強起來」的偉大時代，面對當今世界百年未有大變局，時與勢「在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。他表示，從國際形勢看，百年變局和百年疫情疊加，世界進入動盪變革期。「中國崛起是一大變量，既是自變量也是因變量，『東升西降』是趨勢，國際格局發展態勢對我有利」。美國遏制打壓是一大威脅，既是遭遇戰也是持久戰。疫情是一大考驗，既是風險挑戰也可危中轉機，全球疫情蔓延將對全球各方面造成重大影響。

籲警惕防範「灰犀牛」「黑天鵝」

陳一新稱，去年中國成為全球唯一經濟增長的主要經濟體，GDP將突破100萬億元人民幣。他表示，如今進入新發展階段，主題就是推動高質量發展，底線要求就是安全發展，特別要時刻警惕防範「灰犀牛」（大概率且影響巨大的潛在危機）和「黑天鵝」（小概率而影響巨大的事件），還要「築起防範境外敵對勢力滲透顛覆破壞的銅牆鐵壁，剷除境內影響政治安全的土壤」。他又提出全國政法隊伍要展開教育整頓，自我革命，突出築牢政治忠誠、清除害群之馬等任務，全面推進從嚴管黨治警。

人民網報道，研討班14日下午結業，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席並作總結講話。研討班期間，全體學員對準確把握新發展階段、加強黨對社會主義現代化建設的全面領導等有更深刻認識。