美駐聯大使聯國拍片稱：台生終有一日站在這裏

中方斥濫權「擺拍」貽笑大方

中央社報道，克拉夫特稱，對她來說，對美台關係清楚表態很重要，美國與台灣同在，也將永遠同在，美國與台灣並肩而立如民主支柱。克拉夫特說，台灣對區域和全球都是個啟發，讚揚蔡英文的勇氣及遠見強化了台灣的全球聲譽。她還提到，全球各大學院校可見到來自台灣的學生，他們正準備讓世界變得更好。

中新社報道，中國常駐聯合國代表團發言人周四（14日）表示，克拉夫特當日向台灣學生視像致辭稱，美國在聯合國等場合支持台灣在全球舞台發揮作用，中方堅決反對其錯誤言行。發言人指出，美方公布短片顯示，克拉夫特致辭的背景是聯合國大會廳，經向聯合國方面核實，大會廳周四沒會議或活動，顯然克拉夫特是濫用權利潛入「擺拍」該片，「搞這種偷偷摸摸的把戲，除了愚弄自己、貽笑大方外，不會有任何效果」。