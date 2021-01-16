美智庫首列美中為台衝突最高風險 與敘利亞伊朗同級 兩國南海衝突降至第二級

中央社報道，CFR每年邀請外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估其未來一年的發生機率及對美國利益的衝擊程度，按此分為3個級別。2019年報告首度列入美中為台灣爆發危機，當時報告指出，美中兩國關於台灣的危機納入調查範圍，當時是被列為第二等級擔憂。2020年版的報告中則提及，美國和中國可能因2020年台灣大選結果發生衝突。儘管發生機率不高，卻足以高度衝擊美國利益，因此預防優先性屬中等的第二級。

分3級 中印邊界衝突列二級

而今年隨着美中對抗加劇，專家將中國在政治和經濟層面加強對台施壓、導致美中陷入嚴重危機提升至第一級風險，預期其發生機率中等、對美國利益造成嚴重衝擊。不過，美軍與解放軍在南海爆發武裝對峙從第一級風險降為第二級，是今年30個潛在危機或衝突因素中唯一機率降低的事件。此外，中國與印度為邊界爭議爆發軍事衝突去年並未入選報告，今年則被列為第二級風險。

今年的報告還指出，朝鮮持續發展核武器和試射彈道導彈導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的頭號隱憂，同屬第一級還有阿富汗、敘利亞、委內瑞拉、伊朗等。

與此同時，路透社引述數名政府內部消息人士稱，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）趁在本月20日交接前，推動引發爭議的國際舉措，有時未充分與白宮協調。消息人士說，蓬佩奧打破美國政府長期以來與台灣官員互動的限制，他做此決定的時間點讓一些國家安全會議（NSC）官員措手不及。國務院對此不予置評。

台學者稱拜登上台仍有緊張對峙

對於中美為台灣可能爆發嚴重危機，自由亞洲電台報道，淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢表示，拜登就職後，美中關係戰略跟走向會否延續特朗普時代在科技、軍事、經濟或是外交的對抗，並把台灣當作籌碼，應對美中的戰略競逐，仍是未知之數。

不過翁明賢表示，美國的戰略智庫學者都認為中國是威脅來源，所以拜登即使在中國的態度，相較於特朗普和緩，還是會有緊張對峙的情况出現。

俄媒：拜登「明智」 首要處理內政

而內地官媒《參考消息》網引述俄羅斯《消息報》網站文章指出，有專家認為，拜登比他的前任、將卸任的美國總統特朗普更加明智，不會過於積極地參與支持台灣當局。專家表示：「台灣很小，世界很大，拜登首先需要處理內政，並與中國討論比台灣問題更重要的問題。」還有專家稱，不排除拜登會推翻此前一些取消美台互動限制的做法。

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