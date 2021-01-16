美智庫首列美中為台衝突最高風險 與敘利亞伊朗同級 兩國南海衝突降至第二級

【明報專訊】美國智庫外交關係協會（CFR）周四（14日）發布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2021年版報告，將美中為台灣爆發嚴重危機列為最高級別的全球潛在衝突之一，是自2008年這個對華府外交政策極具影響力的智庫發表該年度報告以來的首次。
中央社報道，CFR每年邀請外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估其未來一年的發生機率及對美國利益的衝擊程度，按此分為3個級別。2019年報告首度列入美中為台灣爆發危機，當時報告指出，美中兩國關於台灣的危機納入調查範圍，當時是被列為第二等級擔憂。2020年版的報告中則提及，美國和中國可能因2020年台灣大選結果發生衝突。儘管發生機率不高，卻足以高度衝擊美國利益，因此預防優先性屬中等的第二級。
分3級 中印邊界衝突列二級
而今年隨着美中對抗加劇，專家將中國在政治和經濟層面加強對台施壓、導致美中陷入嚴重危機提升至第一級風險，預期其發生機率中等、對美國利益造成嚴重衝擊。不過，美軍與解放軍在南海爆發武裝對峙從第一級風險降為第二級，是今年30個潛在危機或衝突因素中唯一機率降低的事件。此外，中國與印度為邊界爭議爆發軍事衝突去年並未入選報告，今年則被列為第二級風險。
今年的報告還指出，朝鮮持續發展核武器和試射彈道導彈導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的頭號隱憂，同屬第一級還有阿富汗、敘利亞、委內瑞拉、伊朗等。
與此同時，路透社引述數名政府內部消息人士稱，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）趁在本月20日交接前，推動引發爭議的國際舉措，有時未充分與白宮協調。消息人士說，蓬佩奧打破美國政府長期以來與台灣官員互動的限制，他做此決定的時間點讓一些國家安全會議（NSC）官員措手不及。國務院對此不予置評。
台學者稱拜登上台仍有緊張對峙
對於中美為台灣可能爆發嚴重危機，自由亞洲電台報道，淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢表示，拜登就職後，美中關係戰略跟走向會否延續特朗普時代在科技、軍事、經濟或是外交的對抗，並把台灣當作籌碼，應對美中的戰略競逐，仍是未知之數。
不過翁明賢表示，美國的戰略智庫學者都認為中國是威脅來源，所以拜登即使在中國的態度，相較於特朗普和緩，還是會有緊張對峙的情况出現。
俄媒：拜登「明智」 首要處理內政
而內地官媒《參考消息》網引述俄羅斯《消息報》網站文章指出，有專家認為，拜登比他的前任、將卸任的美國總統特朗普更加明智，不會過於積極地參與支持台灣當局。專家表示：「台灣很小，世界很大，拜登首先需要處理內政，並與中國討論比台灣問題更重要的問題。」還有專家稱，不排除拜登會推翻此前一些取消美台互動限制的做法。
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