美駐聯國大使視像晤蔡英文 稱美國永遠與台站在一起

遺憾大陸阻台出席世衛大會 北京斥干政

克拉夫特昨日在Twitter上發文表示通話十分愉快，對台灣受阻無法參加世衛大會表示遺憾，又說「疫情給我們上了一課，教給我們的包括更多的資訊、更大的透明度」。她承諾美國會以朋友和伙伴身分與台灣站在一起，永遠如此，肩並肩作為民主的支柱。

中央社引述台灣總統府表示，蔡英文與克拉夫特及國務院亞太區域安全政策及多邊事務副助卿費特（David Feith）進行視像對談，台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等參與。雙方就台灣國際參與、台美深化合作等相關議題進行深度對話。蔡英文感謝克拉夫特給予台灣堅定的支持，並說台灣將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等，希望美國支持；又稱克拉夫特的建議彌足珍貴。

消息：台駐紐約處長去年邀訪台

蔡英文還表示，儘管克拉夫特這次無法成行，希望日後仍能訪問台灣。她說台灣人民非常喜歡克拉夫特，不管是公開為台灣仗義執言、參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊，或是與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章會面，其支持讓雙方關係更加緊密，也讓世界更了解台灣。知情人士表示，去年9月李光章與克拉夫特餐敘時邀其訪台，但至12月才確定。

中國駐聯國代表團斥美違建交承諾

中國大陸常駐聯合國代表團發言人在Twitter回應稱，克拉夫特「應該再讀一讀《聯合國憲章》和1971年聯大第2758號決議」，並稱挑戰一個中國原則的企圖不得人心，也是徒勞，其行徑違反美方在《中美建交公報》裏向中方作出的嚴肅承諾，是美國政府不守信用的又一例證。中國外交部發言人趙立堅昨稱，克拉夫特言行「嚴重干擾中國內政」，美方「一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價」。國台辦發言人朱鳳蓮回應查詢表示，堅決反對台美圖謀借官方往來挑戰一個中國原則的行徑，正告民進黨當局立即停止任何形式的與美勾連，「倚美謀獨」只會自取其辱，必遭嚴懲。