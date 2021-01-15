加國允孟晚舟家人入境 華准康明凱與家人通話

【明報專訊】加拿大移民局已特別批准華為首席財務官孟晚舟的家人赴溫哥華與她團聚。而中國也准許被起訴間諜罪的加拿大前外交官康明凱（MichaelKovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）於上月聖誕節期間，與他們的家人通話。
加拿大電視公司新聞台（CTV News）13日報道，加移民局已批准孟晚舟的丈夫及兩個孩子在疫情期間的旅行豁免，讓他們得以到溫哥華與被拘留在家的孟晚舟團聚。據報道，孟晚舟的律師12日在法庭上表示，孟晚舟的丈夫劉曉棕和兩個孩子於2020年底申請豁免，從中國赴加拿大。劉曉棕在去年10月抵達，兩個孩子隨後在12月抵達。他們目前都留在加拿大。
中國外交部發言人趙立堅昨證實這項消息，但表示沒有更多的細節提供。此外，他又宣布，中國從「人道主義考慮」，允許康明凱與斯帕弗與他們的家人在去年聖誕期間通話。
保安公司代表作供 稱孟收數封恐嚇信
另路透社消息，負責孟晚舟保安的獅門風險管理公司首席營運總監梅納德（Doug Maynard）周三（13日）在卑詩省最高法院作證時透露，孟去年6月至7月期間，收到「5或6封」郵寄至其家中的恐嚇信，部分信件內更附有子彈。溫哥華警察局參與檢查相關證物。