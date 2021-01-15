加國允孟晚舟家人入境 華准康明凱與家人通話

加拿大電視公司新聞台（CTV News）13日報道，加移民局已批准孟晚舟的丈夫及兩個孩子在疫情期間的旅行豁免，讓他們得以到溫哥華與被拘留在家的孟晚舟團聚。據報道，孟晚舟的律師12日在法庭上表示，孟晚舟的丈夫劉曉棕和兩個孩子於2020年底申請豁免，從中國赴加拿大。劉曉棕在去年10月抵達，兩個孩子隨後在12月抵達。他們目前都留在加拿大。

中國外交部發言人趙立堅昨證實這項消息，但表示沒有更多的細節提供。此外，他又宣布，中國從「人道主義考慮」，允許康明凱與斯帕弗與他們的家人在去年聖誕期間通話。

保安公司代表作供 稱孟收數封恐嚇信

另路透社消息，負責孟晚舟保安的獅門風險管理公司首席營運總監梅納德（Doug Maynard）周三（13日）在卑詩省最高法院作證時透露，孟去年6月至7月期間，收到「5或6封」郵寄至其家中的恐嚇信，部分信件內更附有子彈。溫哥華警察局參與檢查相關證物。