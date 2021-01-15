石正麗撰文談病毒溢出 倡查水貂等動物樣本

提及至少8國現水貂群組感染

疫情爆發以來，武漢病毒所及被稱為「蝙蝠女俠」（Bat Woman）的石正麗一直身處爭議風眼，美國總統特朗普更曾指控病毒源於她的實驗室，但石否認。澎湃新聞網報道，石周兩人先提到至少已在8個國家發生水貂群組感染，並指出大規模撲殺養殖場水貂是防止病毒進一步傳播的有效方法，但不適用於所有家畜，因此應在高密度種群的家禽場中實施嚴格的隔離措施，類似的管控策略也應在動物飼養員、動物園管理員或屠宰場工人等職業群體中開展。文章建議，科學界應開展其他家畜能否攜帶新冠病毒，是否可以傳播給人類以及病毒溢出等相關因素方面的研究。

籲長遠考慮動物接種疫苗

對於當前疫苗能否在未來預防新型毒株，文章指出，對動物和人類病毒基因組的廣泛測序以及全球範圍的數據共享，將是監測病毒基因組關鍵突變對疫苗效力影響的核心工作。實驗室的研究應檢測出現的突變是否影響病毒的主要特性，包括發病機理、免疫原性和交叉中和作用，此外應就新變種病毒疫苗的開發做好準備。從長遠看，還應考慮對動物進行疫苗接種，避免農業經濟的損失。

（抗疫新階段）