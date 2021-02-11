黑省增111感染 多地貨物環境樣本驗出病毒

遼寧大連加強農村防控 喜事緩辦喪事簡辦

黑龍江衛健委昨稱，新增確診和無症狀感染者均為望奎縣惠七鎮惠七村確診病例、無症狀感染者的密切接觸者，及與這些密切接觸者有接觸的人員。上述人員均已轉至定點醫療機構或集中醫學觀察，且已對上述人群曾經活動過的場所進行消毒和封閉管理。而鑑於近日內地疫情有蔓延趨勢，遼寧大連推出加強農村疫情防控，暫停各類人員集聚的措施，包括各宗教場所暫停對外開放，停止集體宗教活動；農村堅持「喜事緩辦、喪事簡辦、宴請不辦」等。

13日晚間，天津濱海新區在一進口冷凍帶骨牛肉外包裝檢出新冠陽性。貨物被按防疫措施進行處置，人員核酸檢測結果均為陰性。而12日，大連市在一批進口恤衫和西裝的布料、紐扣貨物的外包裝新冠病毒核酸檢測結果為陽性，該批貨物由荷蘭阿姆斯特丹始發、途經韓國抵埠。大連機場封存貨物，並對貨品和環境進行消毒。

內蒙一醫院環境樣本陽性 全院封鎖

此外，內蒙呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗防控指揮部昨日發布通告，稱該旗人民醫院環境監測發現新冠病毒核酸陽性樣本，已對醫院進行封閉管理，開展在院人員核酸檢查和流行病學調查工作。通告要求去年12月31日以來曾前往該醫院者主動報告，並作居家隔離醫學觀察。

（抗疫新階段）