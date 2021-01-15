世衛專家抵武漢 兩人抗體陽性滯星

抵埗先隔離兩周 與中方專家視像交流

世衛昨在Twitter上發消息稱，兩名專家在新加坡轉機時血清IgM抗體檢測呈陽性，未能按計劃到武漢，他們正在新加坡重新接受IgM和IgG抗體檢測。其餘13名專家昨日上午已抵達中國。中央電視台報道，去年2月和7月，中國兩次邀請世衛專家來華，雙方一道制定全球新冠病毒溯源科學合作計劃的中國部分。早前世衛發言人表示，WHO的頂級跨物種傳播動物疾病專家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）將率團到武漢調查新冠病毒起源。他去年7月曾赴中國執行一項初步任務。

擬調查兩周 成員料不受限制

路透社報道，阮洪搭乘早班航班飛往武漢前，在新加坡機場一家酒店透過視像電話說：「我的理解是，我們在獲取團隊可能需要的信息時實際上是沒有限制的。」他透露，在武漢的酒店隔離兩周檢疫後，專家組計劃用兩周採訪來自武漢的研究機構、醫院和海鮮市場的人員，這些地方據信是這種新的病原體出現的地方。他稱，團隊將主要在武漢停留。

阮洪表示，希望這次任務能夠揭示這種病毒起源的新細節，同時強調「就我個人而言，我不指望這次訪問之後一切都會明朗，但這確實是向前邁出的必要一步」。

世衛專家組原定上周抵達中國，但中國政府在最後一刻突然宣布因入境許可問題而暫停他們入境，世衛總幹事譚德塞曾公開表示失望，國家衛健委周一（11日）才公布專家組昨將進入中國。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在記者會上曾稱，專家組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，而非去找罪魁禍首。

（抗疫新階段）