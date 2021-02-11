時隔242天 內地再現新冠死亡病例 河北增128確診石家莊重災 兩人驗6次方見陽

69歲女死者患長期病 重症致多器官衰竭亡

河北省新冠肺炎醫療救治專家組組長閻錫新昨在發布會上通報新增死亡病例詳情，稱死者來自石家莊藁城區增村鎮，屬疫情高風險地區。其9日驗出核酸陽性，有發燒、咳嗽、氣短症狀，當天轉至河北省胸科醫院後，病情迅速惡化，住院當天已有比較明顯的呼吸困難、血壓下降、休克等。進一步檢查發現，患者除患嚴重新冠肺炎，還有嚴重的心臟損傷，即心肌損傷綜合症，後來逐漸出現了肝功能、腎功能損傷，治療除採用藥物外，還用到插喉、體外膜肺。有國家級、省級專家及多地專家線上會診，參與救治，患者在13日還是最終不治，其死因是危重症型新冠肺炎導致的多器官功能衰竭。

消息人士向本報證實，死者為女性，今年69歲，1月4日因核酸檢測陽性，被送至石家莊市第五醫院，診斷為無症狀感染者。9日出現嚴重症狀，被轉至河北省胸科醫院，並在當日確診。消息人士稱，該患者患有高血壓和糖尿病等多種疾病。

河北本輪疫情首現康復者 12人出院

河北省衛健委昨通報稱，13日該省新增81宗本地確診病例，其中石家莊市75宗，邢台市6宗；新增4宗本地無症狀感染者。而在14日零時至上午10時，再增47宗本地確診，均來自石家莊。官方公布的確診者資料顯示，其中一名4歲女童和一名49歲婦人，均為藁城增村鎮小果莊村人。兩人先後於1月2日和1月3日做核酸檢測，並基本保持隔天一次的頻率。直至13日進行第六次核酸檢測，才確認為陽性，並由此轉為確診病例。另央視報道稱，當日有18宗無症狀感染者解除隔離醫學觀察，轉入康復階段。河北省胸科醫院亦證實，另有首批12名新冠患者治癒出院。

本次河北疫情出現多名師生和校工感染病例，澎湃新聞報道，在石家莊涉及到教師、學生及校工的確診病例已累計38人，其中學生27人，教師5人，校工6人。目前河北大中小學已全部停課，各校依照防疫要求，登記在外打工的學生家長返鄉時間，並讓學生每日兩次上報體溫。

河北停用健康碼 改用大數據行程卡

石家莊急建隔離點 設3000組合屋

與此同時，河北省還普遍停用省內健康碼，改用國務院大數據行程卡。消息人士稱，大數據行程卡較河北健康碼更能顯示持碼人的流動信息，為一線防控人員提供辨別便利。隨著河北疫情發展，一些學校已通知家長，盡快為上網課的學生購齊文具和輔導書籍等，以防當局進一步收緊防疫措施，關停所有商店。而河北邯鄲昨日已通報14家未做好防疫工作的店舖，並責令限期整改。

新華社報道，由於河北疫情嚴重，當局開始在石家莊市興建集中隔離點，選址正定縣，佔地約500畝。待基建部分完工，由唐山生產的3000套組合屋將迅速拼裝，每間房屋面積逾180平方呎。

明報記者

（抗疫新階段）

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