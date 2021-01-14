手機App「偽造」健康碼 浙警調查

自訂姓名地區 顏色「任揀」

澎湃新聞報道，「健康碼演示」有逾千次下載，目前在Google Play已被下架。據下載頁面介紹，該App可「模擬各地區的健康碼、復工碼、通行碼的不同顯示風格」，可展示「綠碼（健康）」、「黃碼」、「橙碼」、「紅碼」狀態，並可自行修改所示地區、城市、姓名等。介紹中有「注意」一欄，稱以上功能「僅作為演示目的」、「請勿用於被掃描的場合」。

稱只限演示不能掃碼 已下架

App開發者名為「Morrowind Xie」，地址是杭州上城區一家名為「派派科技」的公司。上城區市場監督管理局人員表示未能於上址查詢到該公司。杭州市公安局據報已介入調查。

「健康碼」App去年2月於杭州率先推出，由當地警員研發，先後歷經14個版本。在內地新冠疫情嚴峻時期，「健康碼」迅速被各地借鑑，在全國推行。

有刑事辯護律師表示，如果使用偽造健康碼的人攜帶新冠病毒，可能構成「以危險方法危害公共安全」罪，有可能被判監3至10年；若致人重傷、死亡或使公私財產遭受重大損失，可判終身監禁甚至死刑。