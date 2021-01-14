「春節防疫不回鄉」 29省市獎勵「就地過年」

據央視新聞報道，國務院聯防聯控機制昨（13日）下午召開發布會，國家衛健委疾控局監察專員王斌表示，春運是目前疫情防控面臨的一次「大考」，最重要是落實各地黨委政府領導責任，健全值班值守制度，加強防疫訓練。他呼籲公眾「春運期間要盡量做到非必要不出行，如果一定要出行，要關注交通旅遊信息，同時還要注意錯峰出行，全程做好防護，盡量避免去人多的密集場所」。

綜合內地傳媒報道，截至目前，包括北京、天津、上海、河北、河南等，內地已有29個省區市先後提出「就地過年」倡議（部分見表）。多地政府和企業推出措施，如發紅包、給補貼、包食宿、子女入學加積分等，呼籲外地戶籍員工在當地過年。

措施收緊 隔離最嚴「14+14」

各地政府近日亦陸續推出通知，明訂農曆新年從低風險地區返鄉者須持核酸檢測陰性證明，中風險地區須居家隔離「14+7」天，高風險地區集中隔離14天，再居家觀察14天。一些措施嚴格地區如湖南省，規定外地返鄉人員一律須居家隔離14天。許多網民表示，嚴格規定「相當於強制就地過年，直接打消了回家的念頭」。

國企帶頭嚴管 網民：強推助長壓榨

廣東深圳、梅州市、湖南臨澧縣、河南南陽市等地防疫指揮部要求，各級黨政機關、事業單位、國有企業的工作人員要「帶頭在當地過節」，離開須獲單位負責人批准，並向指揮部報備。有廣東某事業單位員工對本報透露，單位內科長級別員工均不許離開廣州。

另有民企為宣傳「就地過年」貼出標語，蘇州本地某工廠拉橫額稱「與其返鄉隔離十四天，不如留蘇多賺四五千」，深圳富士康打出「是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守」標語，引起討論。不少網民認為，「留守過年」從建議變成強推，甚至對於部分企業來說，成為「資本家進一步壓榨勞工的工具」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）