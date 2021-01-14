印尼總統接種科興疫苗

新華社和中新社報道，佐科透過電視和網媒現場直播他接種疫苗的過程，總統醫生團隊成員先做病歷核實和身體檢查，並對着鏡頭展示包裝盒，隨後在佐科的左臂上注射疫苗。完成後，佐科獲頒疫苗注射證書，他將於14天後接種第二劑。

注射第一人 佐科：接種減疑慮

在觀察30分鐘後，佐科發表電視演講指出，疫苗接種對於打破新冠病毒傳染鏈非常重要，它為所有印尼公民健康的保護，這將有助於加速經濟復蘇。他敦促國民接種疫苗後，仍應繼續遵守防疫衛生規則，包括戴口罩、勤洗手和保持社交距離。佐科本月7日在社交網站上表示，第一個接種科興疫苗是為了讓所有人都相信這款疫苗是安全的。

同日，印尼衛生部長、國民軍總司令、總警長及宗教、企業、醫療、勞工、青年、演藝等各界代表亦在總統府接種疫苗。印尼傳媒報道，該國衛生部門已透過多種渠道訂購了3億劑新冠疫苗，其中300萬劑成品科興疫苗上月分兩批運抵印尼，1500萬劑半成品散裝科興疫苗前日到達印尼國有疫苗生產廠家。

王毅：建人類衛生健康共同體

此外，王毅昨日會晤佐科。王毅說，儘管中國國內需求快速增加，中方願繼續支持兩國企業開展疫苗生產和採購合作，共同促進疫苗在發展中國家的可及和可負擔程度，推動構建人類衛生健康共同體。佐科表示，印尼願同中國加強合作，加快發展戰略對接，積極推進雅萬高鐵等重點項目合作。希望雙方進一步深化貿易、投資、金融、人文等領域交流合作。印尼願同中方一道努力踐行多邊主義，促進地區的和平發展。