河北本地107確診再創新高 7省市現相關病例 石家莊出入嚴管 居民循農田逃離

明報記者

國家衛健委最新數據顯示，內地12日報告新增確診病例115宗，其中境外輸入病例8宗，本地病例107宗。本地病例中，除山西1宗外，河北省佔90宗，黑龍江佔16宗（見另稿）。河北省衛健委稱，有確診病例從去年12月28至31日4天內，曾在石家莊、邢台多個區縣的政府部門辦事。據《健康時報》梳理統計本次河北疫情確診者流行病學調查信息顯示，內地已有北京、陝西、山西、天津、武漢、安徽、貴州等省市通報有河北確診病例的行動軌迹。

來自石家莊邢台者一律勸返

據河北新聞網報道，河北省公安廳黨委副書記安忠起稱，為防止疫情擴散和輸出，河北已實施最嚴格的應急管控措施。除對進京、出省車輛和人員實施逢車必檢查，逢人必測溫、必核身分、必驗健康碼；對石家莊、邢台常住人員、暫住人員等一律勸返；對省內其他地區人員、車輛，嚴格執行「非必要不進京、非必要不出省」等措施外，還在環石家莊、邢台及藁城、南宮進出路口全部設立疫情管控網站，對車輛、人員實行雙向勸返；其他鄉村道路隔離，並24小時巡查守護，確保車輛、人員不出村、不出縣、不出市。石家莊、邢台亦啟動公安交警路面巡查機制，及時發現處置違規出行車輛、人員。同時，又加強對應急物資車輛和服務民生車輛的通行保障，車輛通行使用內地統一的「進出河北疫情防控應急物資運輸車輛通行證」。

奔低風險地區避疫 民眾憂擴散

石家莊疫情仍持續，引發河北低風險地區民眾的擔憂。保定曲陽郭先生對本報表示，本月11日，一名懷疑自石家莊行唐縣潛入曲陽汽車站的老漢，被當地民眾向政府舉報。郭先生稱，該名老漢為逃避檢查，通過農田跨縣。「行唐有中高風險地區的，曲陽是低風險地區，這樣走會有疫情擴散風險。」郭先生稱，次日曲陽便開始全員核酸檢測，但他認為官方對疫情的防控仍有漏洞。「你比如說，把出租車停掉了，但是黑車、滴滴、農用三輪都在跑，這不更加擴大風險了嗎？」

糧食漲價 超市多「團購」餐館蕭條

同樣為低風險的承德地區，民眾亦感到窘迫。在當地一家超級市場內，大量糧食堆在地上等待送貨。工作人員稱，往年也會有糧食「團購」，但今年顯得稍多，原因可能與糧食漲價和疫情疊加有關。為了防疫，各店家均只留下一個大門供顧客出入，並有專人負責監督顧客掃行程碼和健康碼申報。

和超市火爆場面形成對比的是，超市周邊的餐館則顯得蕭條。據本報記者昨日觀察，在晚餐時間，除一家店內零星坐了幾個客人外，其他店家根本無客人光顧。多名受訪者表示，近期疫情嚴重，已推掉所有聚會、聚餐，轉而在家中生火做飯。「畢竟這樣感染風險更小一些。」

河北直擊

（抗疫新階段）

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