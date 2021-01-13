美助卿駐荷代表見台代表 北京：勿在危路愈走愈遠

民進黨：期待更多發展可能

據中央社報道，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）周一（11日）邀請台灣駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，就台美往來交換意見，這是美國解除美台官方交往限制後首次。胡克斯特拉事後在Twitter表示「創造了歷史」。

陳欣新表示，兩人在大使館針對荷蘭相關議題交換看法。胡克斯特拉則在推文中表示，很高興世界各地同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館，並附上3張在大使館門口以及辦公室與陳欣新會晤的相片。

民進黨在官方facebook發文指出，美國國務院取消台美交往的限制不只是政策宣示，更有具體行動；台美關係正持續加溫，「我們期待未來能跟美國發展更多的可能」，並感謝台灣外交人員的努力，持續讓世界看見台灣。

另據美國國務院行程公告，庫珀周一（11日）上午與蕭美琴閉門會晤。由於會面前美台雙方6日剛召開政治軍事對話，令外界揣測此次會面目的，但蕭美琴表示不作更多說明。這是兩人已知的第二次會晤，蕭美琴去年7月赴美履新不久，曾與庫珀會面。

陸：說非官方交流自欺欺人

對於美台官方互動，大陸外交部昨日回應表示，中方堅決反對類似的會見，又指摘美方一直強調美台交流「非官方」純屬自欺欺人，反問「難道想告訴國際社會，美國國務院助卿這樣級別的官員不是官方人員？」他又反促美國停止操弄涉台議題，「不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠」。台灣外交部歐洲司副司長陳詠韶昨則表示，台外交部樂見美國駐外大使和台灣代表加強交往。

此外，台灣總統府昨公布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台行程，台灣總統蔡英文14日上午將於總統府內接見克拉夫特，午宴後克拉夫特將於外交學院發表公開演說，當晚與台灣外交部長吳釗燮舉行記者會。