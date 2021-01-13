世衛：武漢溯源為拯救生命非找禍首

強調調查為科學而非政治

德國之聲中文網報道，瑞安強調，調查是為了科學而不是政治，找到「動物與人類之間的中介」非常重要，一定要完成。世衛總幹事譚德塞表示，研究將在武漢開始，以確定早期病例的潛在感染源，「科學證據將推動假設，然後將成為進一步的長期研究的基礎」。譚德塞呼籲外界給予專家組開展工作的空間，並強調這次調查不止對本次疫情很重要，「對全球衛生安全的未來，以及管理具有流行病潛力的新興疾病威脅也很重要」。

專家：不大可能數周有成果

世衛專家組原定上周抵達中國，但中國政府在最後一刻突然宣布因入境許可問題而暫停他們入境，譚德塞曾公開表示失望，國家衛健委前日才公布10人專家組將於明天進入中國。

專家組成員、德國政府疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）的林德茨（Fabian Leendertz）對德國廣播電台稱，對病毒源頭持開放態度，「相當可能在中國，但也可能溯源到中國以外」。溯源目的是讓人類學到教訓，讓疫情不要再發生。

林德茨稱，調查第一階段專家組先到武漢，與當地專家討論研究進度，找出漏洞，第二階段才會提出假設與作出結論。因調查需時，不大可能數周就有成果。他還說，找到首名感染者的難度非常高，因此他們會調查哪些動物身上有病毒，或找出傳染給人類的中間宿主。