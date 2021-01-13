河北多地封城 石家莊2萬村民異地隔離 疫情跨省擴散 調動民兵防控

嚴控人流 大小交通封管

國家衛健委通報，11日內地新增55宗新冠肺炎確診，其中42宗本土個案，河北佔40宗。河北衛健委數據顯示，昨日截至上午10時，全省新增21宗本土確診。其中石家莊16宗，邢台5宗。隨着河北疫情蔓延，多省亦出現跨省傳播。河北省當局昨在疫情防控發布會稱，為防止疫情輸出，石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理。人員、車輛非必要不外出。3市中高風險地區的村莊和小區採取更嚴格封控措施，嚴控人員流動。在公路、鐵路、客運、民航、水路等方面，採取最嚴格的管控措施。當局稱，封住大交通，管控小交通，堅決防止重點地區人員流動而導致疫情向外傳播擴散。

與此同時，河北對省內其他地區人員車輛嚴格執行非必要不進京、非必要不出省，對進京、出省車輛和人員實施最嚴格的逢車必檢查、逢人必探熱、必核身分、必驗健康碼等措施。發布會還通報，石家莊市藁城區進一步加強對病例集中的重點村莊及周邊村莊區分類型採取管控措施，對發現病例最多的3個村和有病例的12個村，約2萬多人實行異地集中隔離。對鄰近的5個尚未發現病例的村實行封閉管理，居家防控。

多地全民檢測兼居家觀察

河北省的疫情的發展使全省進入戰時狀態，河北省軍區在轄區內調動民兵預備役協助疫情防控。其中晉州市、秦皇島市、唐山市、無極縣、深澤縣、正定縣等地，均抽調民兵組成防疫應急分隊，配合政府防疫部門工作，在村落和道路及住宅片區、高速公路等地設立卡點，登記、摸排相關人員。

另據央視新聞報道，廊坊市、霸州市、三河市先後發布通告，在全區域內進行全民核酸檢測，所有市民要居家7天觀察，做好個人防護，減少與人接觸。廊坊大廠縣居民王先生對本報表示，昨日接到居委會的通知後，便趕去超市採購7日內的生活用品，隨後被要求在家禁足。政府部門在小區內設有核酸檢測點，防疫人員用廣播通知哪棟樓居民需要檢測，否則一概不許下樓。

本報記者了解到，除上述3市全民核酸檢測外，隸屬河北保定管轄的曲陽縣昨亦啟動全民核酸檢測，並同樣要求居民在家禁足7日。與曲陽相臨的定州市，昨也開始第二輪全民核酸檢測。

明報記者

（抗疫新階段 河北直擊）

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