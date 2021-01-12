3省前政協副主席遭踢出黨

據中紀委國家監委官網，通報中提到李偉違規收受禮品禮金、從事營利活動，擁有非上市公司股份，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在房地產開發建設、消防工程審核驗收等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報又稱，王勇違規推動填海項目並造成嚴重後果；串供他人，對抗組織審查，在黨內部會議上安排他人裝樣子、搞表演；違規為他人在職務晉升、轉業安置等提供幫助並收受利益，家風不正，違規從事營利活動，干預插手司法活動等。

68歲的劉國強2001年曾任遼寧副省長，為時任遼寧省長薄熙來下屬。通報指劉與黨離心離德，對黨不忠誠不老實，搞兩面派，做兩面人；盲信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；大搞權錢交易等。劉已於2017年1月退休，因此在通報中，他除被開除黨籍外，毋須再開除公職，但其退休待遇被取消。

通報分別稱，3人嚴重違反中共的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，將被移送檢察機關依法審查起訴。