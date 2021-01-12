員工貼同事上白車相 拼多多指抹黑逼辭職

《南方都市報》等內媒報道，據網名為「王太虛wray」的拼多多涉事員工上周日（10日）在內地「嗶哩嗶哩」等社交平台發布的自述短片稱，事發上周四（7日）上午，他在公司總部大樓前，見到一名男同事被抬上救護車。他拍下照片並發布於內地職場社交App「脈脈」上，配上圖說「第二位拼多多猛士倒下了。」

貼相員工：第二位拼多多猛士倒下

「王太虛」稱，發帖後翌日下午，其直系主管和兩名人事部職員找其談話，以發布「抹黑公司形象言論」、「違反員工紀律制度」為由，要求其主動離職。對方強調，會將此事寫進他可供未來其他僱傭機構查詢的「個人檔案」，或影響其未來求職。王表示，他拒絕辭職，談話僅30分鐘後，他被迫收拾個人物品及被趕出公司。

拼多多：解約因過往網上極端言論

事件曝光後，尤其是拼多多何以知道匿名貼文出處，在網上引發熱議。有微博網民稱，拼多多會翻查有嫌疑員工的手機，且曾讓員工解散所有關於公司的私人微信群組，質疑無人權可言。對此，「王太虛」表示，不知道究竟是公司使用「網絡監控手段」，還是脈脈泄露其個人信息，但稱公司沒有查他手機，猜測公司或是通過對脈脈「網絡爬蟲」找到他。

拼多多昨回應表示，「王太虛」被解約並非因其匿名發帖，而是通過脈脈外顯（公開）ID查詢，發現其過往發言充斥「不良極端言論」，例如「希望阿里的物流封殺狠一點，把拼多多的那個極兔（拼多多物流產品）骨灰都揚了」、「不管那麽多，我現在就想拼多多死」。拼多多稱，王嚴重違反員工手冊，且其極端情緒可能會對其他同事造成不可知的威脅。

拼多多上周被揭一名外派新疆、負責其社區買菜業務的22歲女員工，去年12月底在加班到凌晨後於回家路上猝死。本月9日，另一名拼多多技術工程師在其家鄉湖南長沙跳樓身亡。連串事件令拼多多陷入公關危機，並引發內地互聯網公司出於行業激烈競爭，而逼迫員工不合理加班、「用命換錢」爭議。