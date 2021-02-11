世衛專家組周四抵中國研病源 《星期日郵報》：網上300項研究資料被刪 含武漢病毒研究所

中新社報道，國家衛健委昨在官網發布消息，證實世衛專家組將於1月14日來華考察，與中方科學家就新冠病毒溯源作聯合科研合作。

此前，世衛總幹事譚德塞在1月5日表示，中方尚未簽批赴華專家的簽證，他對此感到「非常失望」。外交部新聞發言人華春瑩當時回應稱，雙方之間可能存在誤解，中國正就國際專家團訪問的具體日期和具體安排進行籌備工作。

外交部：聯合溯源科研 雙方達共識

另一名外交部新聞發言人趙立堅昨也證實世衛專家來華一事。趙立堅表示，世衛和國際專家對中方防疫成就和溯源工作給予充分肯定。雙方也對溯源工作形成了基本共識。

另據英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報道，由中國政府出資的國家自然科學基金委員會（NSFC）網站上發布的超過300項研究資料，包含武漢病毒研究所的研究等內容全部被刪除，現已無法取得。報道據此認為，此事顯然是中國在試圖掩蓋證據，中國似乎正在盡其所能地阻止調查病毒源頭。

新冠疫情在全球爆發後，外界多有質疑中國政府隱瞞新冠疫情，中方就此多次澄清並反駁。外交部發言人汪文斌於去年12月29日再次強調，「指摘中國隱瞞疫情的說法，毫無事實根據。」他說，中國率先控制疫情，率先實現復工復產，率先實現經濟穩定復蘇等，「試問，面對世紀疫情，靠隱瞞、掩蓋，能夠取得這樣的成就嗎？」