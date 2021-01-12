跨省傳播至吉林山西 黑龍江望奎縣封城

8700鼻咽拭子採樣 暫20人陽性

據《綏化日報》報道，望奎縣人民醫院9日在門診求診者「應檢盡檢」中發現30歲女子核酸檢測呈陽性。經全面排查，對相關8791人作鼻咽拭子採樣，2848人完成檢測，其中陽性20人，其餘均為陰性。經專家組診斷，此20人均為無症狀感染者。綏化市政府昨日在發布會稱，已開展病毒基因測序，加大溯源力度，同時對患者就診醫院消毒殺菌。

新華社報道，綏化市將惠七村調整為中風險地區，封控惠七鎮惠七村李景華屯和佳興小區。目前，望奎縣對所有小區、村屯封閉管理，巴士、的士、客運車輛全部停運，並對望奎縣人民醫院全面消菌殺毒，同時停止舉辦聚集活動，娛樂場所及私家診所等一律關閉，護老機構以封閉式管理。

望奎縣此次疫情出現跨省傳播。央視報道，長春市昨新增4宗無症狀感染者，均為望奎縣輸入。山西晉中亦出現河北入晉感染者。目前，長春及晉中已對輸入人員所有追蹤到的密切接觸者和次密切接觸者全部採取集中隔離醫學觀察措施，對相關場所消毒和封控管理。

（抗疫新階段）