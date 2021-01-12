河北增82宗 本輪單日確診人數新高 武漢人去年遭遇 河北人今年重演

據國家衛健委網站公布最新數據顯示，1月10日，內地報告新增103宗確診病例，其中18宗境外輸入病例，85宗本土病例。在本土病例中，河北省佔82宗，其中疫情最為集中的石家莊又佔前者的77宗。目前，河北省累計新增468宗本土病例。確診者連番升高，打破內地半年以來本土確診百宗以下的紀錄；河北省和省會石家莊市單日確診人數亦創下本次疫情新高。

感冒發燒者禁自行買藥赴社區診所

受石家莊疫情影響，河北省內多個城市進入防疫最高級別的「戰時狀態」。衡水、廊坊、保定、承德、張家口等市已要求社區跟進轄區查證近期外來人口行蹤，並對近期有高風險地區旅居史的居民實施核酸結果查驗、再檢測、集中隔離等措施。各城社區或企事業單位亦逐步啟動封禁措施，對來訪者一概作測溫和登記，並查驗行程碼。

本輪石家莊疫情被指與基層醫療機構警惕性和診斷能力不足有關（見另稿），各城亦對此漏洞進行修補。河北承德多名社區工作人員和村落，被要求在社區或村落門口設立查驗崗亭，並通過喇叭宣講防疫要點，特別強調，感冒發燒症狀者，不得自行買藥和去社區診所等基層醫療機構就診。各商舖亦在門口張貼進門戴口罩的提示和行程碼二維碼。絕大部分店或企事業單位會在門口設立一張登記台，進入者需先測溫，再量體溫。遇有到藥店購感冒類藥品者，還需在店員的注視下掃描行程碼上報行程。

網民：石家莊停車 長輩困家待透析

防疫舉措日漸苛嚴也給民眾帶來不便。《中國新聞周刊》報道，9日深夜，石家莊志願者袁女士突然接到求助，稱有幾名放假的大學生因社區封禁無處可去被困街頭。雖然位於石家莊的大學早在市政交通停運前已放假，但臨近寒假，在其他省市大學就讀的石家莊籍學子也面臨返鄉問題。

除了河北省內收緊防疫措施給民眾帶來不便外，外地的河北人亦出現去年武漢人遭遇的窘狀。本月10日，一名河北保定籍貨車司機在新疆庫爾勒中石化加油站，被以社區防控為由拒絕進入加油站。河南南陽網亦發布一段短片，顯示有一名來自河北的司機被困在路上，他無奈哭訴，「飯不賣給我們吃，油不給我們加，路不讓我們走，讓我們怎麼辦哪？」微博網民「S獨生女」日前亦在網絡求助，稱家中老人在石家莊正定南樓鄉，因疫情防控停止了市政交通，使需要一周三次透析的老人無法出門就醫。

新疆：不給司機加油 一場誤會

新疆庫爾勒疫情防控辦公室回應稱，不給河北司機加油是一場誤會，最終司機已加上了油。正定縣疫情防控指揮部亦稱，已派專人安排透析老人就醫。

明報記者

（抗疫新階段）

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