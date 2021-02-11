石家莊8日172宗確診 近兩成曾赴婚宴

涉至少15場婚宴

《健康時報》報道，自1月2日至昨日（10日），河北省石家莊市累計報告確診病例172宗。河北省衛健委公布確診患者流行病學調查信息顯示，在確診的172宗患者中有32人曾參加婚禮。據不完全統計顯示，前述病例涉及到的婚宴場次至少有15場，波及藁城增村鎮小果莊村等逾10個村莊或社區。

官方公布的信息顯示，截至目前共有14名確診者同時參加了去年12月28日在石家莊市正定縣機場北路附近歐景生態苑的一場婚禮，確診者除司機外均為藁城區增村鎮小果莊村村民，其中包括1月3日河北通報本輪疫情首宗病例。

另有一場在1月1日於河北裕華區富強大街伯爵宮皇家婚禮會館舉辦的婚禮，也在隨後被揭發至少3人確診感染，其中包括新婚夫婦，兩人分別於上周五（8日）和上周六（9日）先後確診。

內地增48本地 河北佔46

另據國家衛健委公布數據顯示，內地上周六報告新增確診病例69宗，包括境外輸入病例21宗。48宗本土病例中，河北46宗、北京1宗、遼寧1宗；無新增死亡病例及疑似病例。

（抗疫新階段）