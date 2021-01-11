河北籍人車被禁入京 石家莊二次全民驗 懸賞緝逃檢

明報記者

剛結束第一輪全民核酸，石家莊市委副書記、代市長馬宇駿昨在新聞發布會表示，即將開始第二輪全民檢測。石家莊市所有二級以上醫療機構和疾控中心全部建成核酸檢測實驗室，具備核酸檢測能力的機構共107家，每日最大檢測能力達到38萬份，並協調北京、天津、山東、河南等相鄰省份支援。

中新網報道，為防止有人逃檢，石家莊市下轄藁城區與靈壽縣等，發布格式措辭統一通報，稱鼓勵各級各類組織和廣大人民群眾舉報轄區內未檢測者，舉報信息經查證屬實後，給予每人500元人民幣獎勵。通報要求舉報人如實提供舉報人和被舉報人基本身分信息，惡意舉報、誣陷他人者將被追究法律責任。

河北發協查函 119接觸者全隔離

昨日下午，河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒在疫情防控發布會上稱，截至1月9日16時，河北共向全國20個省市發送了38份協查函，涉及病例的接觸者總數119人。目前，全部協查已獲回函，全部落實隔離管控措施，暫沒有發現檢測陽性者。

河北停售除夕前3日入京火車票

河北省各站點昨日暫停出售農曆新年除夕前3日進入北京的火車票，石家莊飛北京航班亦開始接受免費退票。本報記者在12306網站上查詢，除石家莊全部班列顯示無票可售外，河北承德、張家口、廊坊、保定等城市與北京之間鐵路班列，均有不同程度停運，最大佔比接近五成。售票網站則鼓勵前往北京的購票者退票。

公路方面，河北入京的多個檢查站，昨日下午亦突然收緊入京管控，要求準備入京者全部原路返回。長期往返承德與北京的張先生對本報稱，公路檢查站的執勤警員表示，收到上級通知所有河北牌照的車輛和河北戶籍的人員均不得進入北京。河北多城發往北京四惠與六里橋的長途巴士也被停運。

河北石家莊在兩日前停運市內一切公共交通工具，網約車亦被暫停。相關車輛已被組成社區保障車隊。此外，石家莊市超市全部暫停舖面營業，轉為網上銷售，確保市民居家期間生活物資供應不會斷絕。

（抗疫新階段）