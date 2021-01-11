中央政法工作會議：掃黑除惡鬥爭贏新戰果

破案率94% 搗涉黑組織前10年總和

中新社報道，會議在總結2020年政法工作成績時指出，掃黑除惡專項鬥爭贏得新戰果。依法查辦雲南孫小果案、湖南「操場埋屍案」、黑龍江呼蘭「四大家族案」等重大複雜案件，緝捕涉黑涉惡在逃人員1609名，破案率94%。截至去年11月底，全國摧毁涉黑組織3584個、涉惡犯罪集團1.1萬個，摧毁的涉黑組織相當於前10年總和。

另外還配合紀委監委查處涉黑惡涉腐敗和「保護傘」問題8.1萬宗，給予黨紀政務處分6.8萬人，移送司法機關9220人。配合中共組織整頓軟弱渙散村黨組織10餘萬個，查處以賄選等不正常手段干擾影響村委換屆選舉問題400餘宗。

2021年重點「提高國家政治安全」

據中央政法委「長安劍」微信公眾號消息，會議對2021年七項重點工作作出具體部署。其中包括「為推動高質量發展提供法治保障和服務」「進一步提高維護國家政治安全能力。政治安全是黨和國家安全的生命線」等。

會議強調，要高度警惕疫情影響下私募基金、網貸平台、長租公寓等經營風險，完善政法機關與金融機構、行業監管部門協同配合機制。會議要求，依法嚴懲破壞市場競爭秩序、侵害市場主體合法權益犯罪，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，平等保護各類市場主體合法權益。