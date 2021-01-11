國民黨：盼政策延續到拜登政府

張文生對中通社表示，大陸政府不會對美國的舉動束手無策，包括一些防止「台獨」分裂犯罪懲治條例，可以遏制台灣島內「台獨」氣焰。美國如果加快台美雙方承認的做法，並支持「台獨」，只會促使大陸加快國家統一的進程。

華學者：特朗普上演「最後的瘋狂」

他又表示，這似乎是特朗普當局在上演卸任前「最後的瘋狂」，藉以影響拜登新政府，但認為後者打「台灣牌」會有所節制。

據台灣網絡媒體「新頭殼newtalk」報道，國民黨立委陳以信在 facebook發文稱，過去許多美台交流的內部限制實際上早已突破，並未嚴格遵守，但「最具指標性的限制」，是台灣總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長等「六長」能否正式訪問華府。他並質疑，特朗普政府在不到兩周時間如何實質突破有關限制，以及拜登上台後會否延續該政策立場。

聯合網報道，國民黨主席江啟臣昨亦受訪表示，希望美國政權交接順利、不要影響台美關係， 更希望目前的升級強化延續到拜登政府。國民黨發聲明稱，應確保美台交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠。