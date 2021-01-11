美卿：台美交流解禁 不再自我設限 台總統府歡迎 華學者：加快國家統一進程

據路透社報道，蓬佩奧透過聲明稱，對於美國務院先前頒布的所有對台交往準則，行政機構現在都可視為無效。所有外交事務手冊中，除美國在台協會（AIT）外，其他機構與台灣行政部門往來的部分應視同無效。根據《台灣關係法》，美國行政部門與台灣的關係應交由AIT全權處理。

蓬佩奧：不會再單方面取悅北京

有關限制包括台灣官員不能進入美國務院，美國官員必須在酒店與其會面等，蓬佩奧稱，這些限制是基於美外交部門「數十年來複雜的內部規章」，結果是「單方面取悅北京」，但「不會再如此」；美台共享民主價值觀，美台關係不會被官僚主義的「自我設限」所束縛。

聯合新聞網報道，台總統府發言人張惇涵昨天（10日）表示，美國務院的聲明充分反映台美堅實的伙伴關係。他強調，未來台灣將持續爭取美國跨黨派支持，以及深化台美合作伙伴關係。

台灣駐美代表蕭美琴在Twitter轉發蓬佩奧聲明稱，「數十年的歧視終於解除，是台美雙邊關係的重大進展」。駐美代表處亦發聲明表示，感謝長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，並期待台美伙伴關係在可見的未來持續強化與成長。

蕭美琴：數十年歧視終於解除

拜登交接團隊官員昨則回應稱，拜登將落實其作為聯邦參議員時投票通過的《台灣關係法》，以及美國對「一個中國」政策的承諾。就任後，他將繼續支持和平解決兩岸議題，尊重台灣人民願望與最大利益。

拜登團隊：落實「一個中國」承諾

《華爾街日報》引述美國智庫戰略與國際研究中心專家葛來儀稱，拜登政府「完全有理由」對特朗普政府在最後時刻做出這樣的政策決定感到不滿， 「如果這些限制妨礙美國以符合美國國家利益的方式促進關係發展，那麼特朗普政府應該更早地作此決定。」

中央社指出，美台關係在特朗普任內大幅進展，前任駐美代表高碩泰已能公開大方進入美國務院參與國際會議；美台官員會晤的照片也常能在美官方社交平台公開；美台官員往來更頻繁，台副總統賴清德去年更前往國務院與國安會拜會，被視為重大突破。

中國外交部發言人華春瑩上周四（7日）曾就美國駐聯合國代表即將訪台的消息強調，堅決反對任何形式的美台官方往來，並稱近段時間，特朗普政府內少數反華政客不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

（綜合報道）

（中美角力）

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