藍營推反萊豬公投 學者：造勢及利選舉

綜合台媒報道，國民黨共發起「反萊豬」、「還我公投」兩項公投案，昨日在全台159個議員選區街市、公園在內的168個聯署點擺攤宣傳，不少民眾在寒冷天氣下到場響應。據國民黨統計，截至昨日下午5時止，兩項公投各獲約2.6萬份聯署書。聯署今日繼續，若順利達到28萬門檻的目標，公投將於8月28日舉行，若公投過關，政府在2年內不得違反決議。

全台168聯署點 力爭50日50萬聯署

國民黨主席江啟臣和前總統馬英九，昨日上午一同前往桃園市中壢區華勛、忠貞市場宣傳，批評現任蔡英文政府獨裁開放萊豬，又強調全台公投門檻高，呼籲民眾站出來守護食品安全和民主。江啟臣今日將前往台中，和台中市長盧秀燕同台推廣聯署。

鈕則勳：推公投獲4禆益

歷經14年，在民間反對聲浪中，萊豬終於在民進黨治下開進台灣，引發爭議和問題。台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳對本報表示，國民黨推動反萊豬公投，可獲四大禆益。「首先是搶攻媒體焦點，在社交平台上持續造勢；其次是地方動員組織能力的提升；第三，江啟臣領導的黨中央和國民黨縣市長藉議題不斷互動，互信增強；最後，鎖定萊豬議題有利於2022年選舉，因為地方選舉向來關注民生議題。」他分析，「反萊豬」公投結合罷免支持萊豬議員，將是國民黨未來一段時間的工作主軸。

國民黨昨稱，有信心兩項聯署順利達標，讓台灣人8月28日「一同用公投選票，力擋民進黨政府錯誤決策」。鈕則勳認為，聯署是否達標，除看媒體聲量能否持續、黨中央和地方配合是否默契外，黨內「傳統大咖」是否願意動用人脈和政治聲量支持「青壯派」黨主席江啟臣，也十分關鍵。「目前來看，馬英九比較配合，其他人還有待觀察」，如有意參選黨主席的朱立倫，相對就較低調。而民進黨政府對萊豬進口的把關措施、之後對日本「核食」的處理態度，也可能影響公投結果。

《聯合報》昨發表評論，稱蔡英文政府為了維持「台美關係史上最好」，去年新揹近千五億新台幣的軍購預算，今年還要迎接萊豬，指摘蔡政府對特朗普政府「辦流水席請客，卻要全民埋單」。

明報記者