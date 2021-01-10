駐京周記：藉疫電訊詐騙 官方預警過招

短訊假冒「疾管中心」

藉疫情詐騙的方式早在去年中已經在外國出現，例如在美國有假稱政府發放紓困支票，日本則有假稱清理病毒污水管道，在印度甚至有以總理身分募資，南非則假借銀行名義，訛稱紙幣或硬幣被污染需回收。今次內地則是假冒「疾管中心」名義發短訊，要求接種疫苗者點擊登記；官方稱短訊含木馬病毒，事主填寫個人資料後，會攔截短訊驗證碼，轉走銀行卡內資金。此外，內地還有人假冒教師，通過QQ或微信等，向學生家長收取接種費用。有的乾脆冒充疾控中心人員致電事主，稱核酸檢測結果有問題需上門重新檢測，直接套取對方信息。

近年來內地公安系統已建立「反詐中心」，可以迅速對詐騙電話攔截。各地警務新平台等也通過和詐騙集團「過招」，當面為騙徒「科普」話術漏洞。今次官方公布的詐騙短訊中，「疾管中心」的說法是台灣用語，但若不仔細斟酌行文，即便是見慣各種詐騙案件的筆者也難即時作出判斷。去年武漢封城期間，筆者接獲多地警方和疾控部門流調信息電話，要弄清楚對方是否騙徒也花費不少精力。

香港也不能掉以輕心

前幾年，本報曾就電訊詐騙做過專題報道，當時本港出現的電訊詐騙案尚不算多，如今街頭、商廈、屋苑都能見到反電訊詐騙的單張。雖說本港電訊詐騙的套路，尚屬冒充內地政法部門或接收快遞等初級模式；但對於內地出現的藉疫情行騙新情况，香港也不能掉以輕心。兩地除加強防疫通報外，還應加強防詐通報，提醒港人做足防範，保護好港人的財產。

明報記者 鄭海龍