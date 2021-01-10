美屢制裁 中國頒「阻斷法」應對

「阻斷辦法」根據《國家安全法》等制定，中國公民、法人或其他組織若遇外國法律與措施禁止或限制其與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織正常的經貿及相關活動，應在30天內向國務院商務主管部門報告，還可要求保密。經中央國家機關有關部門在評估，確認違反國際法和國際關係基本準則，對國家主權、安全、發展利益可能產生影響，對中國公民、法人或其他組織合法權益可能產生影響等，可決定由國務院商務主管部門發布不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令。

內地學者：企業受損可尋救濟

商務部網站引述中國人民大學法學院教授韓立余指出，上述適用情形通常被稱為「次級制裁」，是為捍衛國家利益，避免或減輕對中企產生的不利影響；而阻斷立法非中國獨有，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷等早已有之。

韓立余表示，該辦法還提供保障企業合法權益的多種救濟渠道。如中企因外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可向內地法院尋求司法救濟；針對企業受到的重大損失，有關部門可根據情况給予必要支持；政府還可採取必要的反制措施。韓還說，企業同時也要承擔一定義務，否則將受處罰。

美律師質疑中國以外效用

彭博社報道，美國強世律師事務所（Steptoe & Johnson LLP）專門從事經濟制裁的駐港律師唐寧凱（Nicholas Turner）表示，中國以外活動會否受影響，以及中國能否有效在該地區或其他地方阻止公司遵守美國制裁措施，有待觀察。他說，因華府有激進的執法歷史，許多公司將繼續傾向於遵守美國法律，中國新規「沒有改變美國公司遵守制裁或其他法律的義務」。