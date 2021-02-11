石家莊「3天驗千萬人」揪354陽性 全市停擺 代市長：拐點仍未到

上周五上任的馬宇駿昨在疫情發布會稱，從6日凌晨起，截至8日24時，石家莊已完成首輪逾1025萬人核酸檢測，累計檢出陽性354人。至昨午12時已累計排查密切接觸者8739人，次密切接觸者5779人；並籌備隔離用房近4萬間，已集中隔離11,708人。馬宇駿稱，目前染疫者主要集中在藁城區，承認目前疫情尚未出現明顯拐點，將盡快啟動第二輪核酸檢測。

料病毒機場輸入可能大

央視引述河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒說，本次疫情「第一例確診病例不是零號病人」，從病毒基因及石家莊正定機場是分流入境點之一等線索，研判病毒通過機場輸入可能大。但究竟是人還是貨物，亦或其他因素目前尚無定論，上百名流行病學調查隊伍正在加緊追溯工作。強調現時未到染疫者集中發病期，仍需持續關注。

石家莊當局啟動7日居家令，以便展開第二輪核酸檢測。與此同時，巴士，地鐵，的士等市政交通設施全部停運。飛常准App顯示，正定國際機場進出港航班共計293架次，除1架外其他全數被取消。消息人士稱，機場方面正就防疫漏洞排查和消毒。

市民王先生對本報稱，石家莊上周三凌晨封閉社區，居民未曾備足食物，其間有朋友接濟補充部分必需品，仍不足以度過新增的「禁足期」。不過，昨晨有工作人員向小區運輸生活必需品，居民可做好防護後下樓領取。

被指教會活動播毒 石家莊：無證據

河北本輪疫情中多名確診者行蹤顯示，曾參加村內「活動」，由《人民日報》主管的《健康時報》日前引述村官稱，民眾參加的是宗教聚會，引發關注。石家莊市天主教愛國會和天主教石家莊教區發聲明稱，有個別微信公眾號、微博藉機散布蓄意編造的不實言論，已報警並保留追究權利。

石家莊當局昨通報，當地小果莊村有村民4721人，僅122人信仰基督教，該村不是天主教聚集村；網上稱「歐美神父在藁城傳教」不符事實。又稱爆疫前，有信眾曾在該村一戶人家聚集，但沒證據表明疫情源頭同宗教聚集有直接關係。目前當地已關閉所有宗教場所和暫停一切宗教活動，「廣大信教群眾對此表示理解，非常配合和支持疫情防控工作」。

8日，微博有網民貼出疑似石家莊藁城區梅花鎮政府及當地派出所聯合發出的《關於依法治理天主教地下勢力的通告》，宣布對非法活動場所堅決取締，對天主教地下神職人員「就地教育轉化」。北京市民族宗教事務主管官員在8日宣布，全市155個宗教場所即日起暫停開放，暫停宗教集體活動，並對農村「非法宗教活動」開展清查，遏制「違法違規行為」。

明報記者

（抗疫新階段）

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