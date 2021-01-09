嬰兒霜疑搽出大頭娃娃 勒令回收 家屬：孩子臉腫多毛 廠商：本身肥胖

停用嬰兒霜後情况好轉

被稱為「民間檢測達人」的博主「老爸測評魏文鋒」周四（7日）在網上揭發一宗疑似「大頭娃娃」事件。家長從市面上購買「噯嬰樹」牌「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月的孩子使用後，孩子2個月沒有長高，1個月胖3斤、7個月體重達23斤，出現額頭等多處長汗毛、臉腫大等。多家醫院檢查結果均顯示正常，有醫生說是「餵養過度」，讓他們回家控制奶量；直到有醫生懷疑孩子使用了激素藥膏，「老爸測評」人員稱，孩子在停用嬰兒霜後出現明顯好轉。

「檢測含激素」 公司：0激素

該來自江蘇連雲港的家長聯絡博主後，博主將該款面霜及同廠家另一款嬰兒霜「開心森林」送給專業機構檢測，檢測結果均含逾30mg/kg的激素「丙酸氯倍他索」。長期使用或會令嬰兒出現停止發育、多毛、滿月臉（臉部肥大）、骨質疏鬆、腎結石、性早熟等。家長稱，向企業反映問題時，被警告「不要亂講，瞎說我們可以告你」。博主暗訪多家母嬰店，發現嬰兒霜擺在櫃枱顯眼位置；當顧客提及小孩有「皮膚紅」等問題，店員都會推薦該產品。

「大頭娃娃」父親稱，去年8月底買的嬰兒霜，9月底「家人都覺得很不對勁」。《封面新聞》則引述涉事福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司負責人稱：「去年12月拿產品檢測未查出激素，此次事件純粹是網上炒作吸粉」，堅稱面霜是「0添加、0激素」；又指孩子本身肥胖，出現了「淹脖子」、濕疹等症狀，並曾使用不同廠家的藥膏，認為是家長造謠。

《新京報》稱，福建漳州市衛健委已對歐艾展開調查，並責令收回該產品、暫停生產。歐艾稱正將產品再次送檢。目前網上各大平台紛紛下架該產品，不過仍有賣家在二手交易平台上售賣。而「大頭娃娃」的「抖音」帳號，幾個月內曾在平台發布160多條短片，多是記錄孩子體重和減肥過程，稱寶寶是「全網最小減肥」，並留有商業合作聯繫方式。