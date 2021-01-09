美駐聯國大使下周訪台 晤蔡英文

美國駐聯合國代表團稱，克拉夫特此行將強化美國政府對台灣國際空間的堅強支持，且符合美方長期奉行的「一中」政策。中央社報道，台灣總統府發言人張惇涵昨表示，誠摯歡迎一向很支持台灣、讚譽台灣是「良善力量」的克拉夫特訪台；台外交部正與美方溝通、協調相關行程、內容與討論主題。台灣外交部透露，克拉夫特將與蔡英文及外交部長吳釗燮會面，並在外交及國際事務學院演說，交流台灣國際參與及聯合國事務。

中國常駐聯合國代表團發言人周四表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，警告「玩火者必自焚」，美方必將為其錯誤行徑付出沉重代價。中方強烈敦促美方停止瘋狂挑釁，停止為中美關係和雙方在聯合國的合作製造新的困難，停止在錯誤的道路上愈走愈遠。

華春瑩斥蓬佩奧上演「最後瘋狂」

中國外交部發言人華春瑩昨在記者會點名批評蓬佩奧，稱近期「特朗普政府內少數反華政客，明確地說，就是蓬佩奧之流，在不斷上演『最後瘋狂』，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利，這種技倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰」。她敦促美方停止破壞中美關係言行，又警告美方如果「執意妄為」，必將為其錯誤行為付出沉重代價。