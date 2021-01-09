指國藥疫苗最不安全 專家道歉稱「境外媒體歪曲」

稱說明書「搞錯了」 將接種第二劑

陶黎納稱，中國的滅活疫苗在安全和冷鏈適應性上，相比外國mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級。他表示，自己也在上月26日接種了北京生物的第一劑疫苗，「沒有任何不適，連預期的局部酸痛都沒有」。陶黎納稱，但該疫苗說明書電子版竟例舉了73種不良反應，包括人類200年疫苗應用史上從未提及的嚴重反應，如味覺喪失、高血壓、尿失禁等。

「如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂。我知道，那一定是說明書搞錯了」，陶黎納於是寫下諷刺文章，「結果被境外媒體歪曲利用」。為此，他「為自己不謹慎的行為向廣大網友和全國人民道歉，並對境外媒體這種惡毒做法表示鄙視」。他還透露，今日（9日），他將接種第二劑疫苗。

另澎湃新聞引述廣東省衛健委副主任黃飛稱，廣東正按照優先口岸城市、優先重點人群的方式推進疫苗接種。截至7日，已累計接種121.09萬人，總體平穩有序。