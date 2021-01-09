孫春蘭河北調研 促遏疫衛京 石家莊頒7日居家令 民眾憂食品不足

國家衛健委信息顯示，周四（7日）本土37宗確診中，河北省有33宗，包括石家莊31宗、邢台兩宗。河北省衛健委稱，石家莊31宗確診中，至少有兩名教師、3名學生和1名校工染疫，其中包括江蘇南通某大學一名學生。該學生曾在南通教輔機構兼職，南通已要求該機構停業，並安排初中部老師和相關學員接受檢測。河北也要求全省學校停課，大中小學生及幼稚園學齡前兒童被要求推遲考試恢復上網課，將石家莊藁城區全區列為高風險地區後，又將邢台5個地區列為中風險。

南通一大學生中招 教輔機構兼職

新華社報道，孫春蘭周三至周五（6至8日）到河北調研疫情防控工作，實地考察石家莊市小果莊村、環京高速路口、新城鋪村隔離點、疾控中心、第五醫院等，深入了解小區封控、物資保障、交通管控、採樣隔離、流調救治等情况。她強調，要採取堅決果斷措施，刻不容緩抓好各項防控舉措，盡快阻斷疫情傳播，拱衛首都公共衛生安全，鞏固全國來之不易的防控成果。

江浙醫療隊馳援 華大基因建火眼

孫春蘭表示，要加強環京、環省和省內重點區域交通管控，做好近期流出人員協查，堅決避免疫情擴散。她亦表示，同時要盡快提升檢測能力，健全疫情發布機制，及時主動回應社會關切，加大對封閉管理小區生活物資、暖氣等基本保障力度，確保社會大局穩定。

石家莊市再度延長社區隔離時間。央視報道，石家莊市疫情防控指揮部辦公室昨晚發布消息稱，在全市完成檢測後，民眾今要繼續居家7天，有效防控疫情，人口不流動、不聚集、不出社區和村莊。有受訪者對本報表示，早起聽聞社區封禁可能需要再持續半個月，擔憂此前囤積的糧菜不足。《河北日報》公布石家莊多個超市外送蔬菜的熱線電話，惟供應不足，有訂購者等了一日仍未接到訂單回覆。此外，華大基因在河北省體育館建立十多個「火眼檢驗艙」，江蘇、浙江等省馳援醫療隊亦已抵達石市，參與核酸檢測和病患救治工作。

河北科技廳長任石家莊代市長

雖然全省其他地區均為低風險地區。但受疫情影響，各地亦恢復疫情狀態下的防控措施。河北省承德市發布通報，要求轄區公務員帶頭，推遲婚禮及簡辦葬儀。此外社區及商場、超市等也恢復測量體溫與登記制度；並要求自外地返回者，向街道報備。部分社區甚至要求返鄉者持有3日內核酸檢測證明，並執行14日居家隔離措施。

就在疫情最嚴峻時候，石家莊也結束自本次疫情以來的市長缺任。昨日石市人大常委會舉手通過河北省科技廳廳長馬宇駿出任石家莊市代市長；55歲的馬宇駿隨後火線宣誓任職。石家莊前任市長鄧沛然上月21日涉嫌嚴重違紀違法被查。

明報記者

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