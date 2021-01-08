接種者：醫生囑說明書「對內不對外」

首日有強烈睏倦感

杭州籍留學生周同學，去年10月因德國疫情惡化而回內地暫避。原本計劃上月返德，希望能接種疫苗；經多方諮詢後，他在西湖靈隱街道社區衛生服務中心接種了兩劑科興滅活疫苗，其間依照建議相隔28天。回想接種的感覺，周同學稱，打第一針疫苗當天會比較眼瞓，手臂注射處肌肉輕微痠痛；而第二針時不再有肌肉痠痛感，但仍然非常睏倦。他補充說，這或因人而異，他一名曾接種的女友人稱，睏倦持續兩三日，但不排除也與其當時工作強度有關，對比其3年前打子宮頸癌疫苗（HPV）感覺，「其實就像一般的（接種）疫苗反應。」

因當時為緊急使用階段，沒有像如今在深圳等地，接種者要通過微信上報接種首7日健康狀况。周同學稱，或因其年輕，等候接種第二針過程中，醫生沒有主動跟進健康狀况，不過在兩針打完後有向他調查了解。

「不要讓外國人看 他們想要數據」

此外，讓周同學留意到的是，接種醫生當時叮囑科興疫苗包裝內的說明書「對內不對外」，稱「可以給國內的人看，不要給外國人看，因為他們現在想要我們的數據」。他透露，說明書中包括科興疫苗截至二期臨牀試驗部分數據，也有副作用說明，但他承認自己在打針之前沒有看說明書，是事後看的，並認為數據沒有問題。周同學稱他並沒有保留該說明書。

（抗疫新階段）